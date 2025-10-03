Κίνα: Επενδυτικό «πακέτο» $1 τρισ. στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα την χαλάρωση των εμπορικών περιορισμών

Η Κίνα φέρεται να πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 1 τρισ. δολαρίων, ζητώντας ως αντάλλαγμα την άρση περιορισμών εθνικής ασφάλειας στις κινεζικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Οι διαπραγματευτές του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ φέρονται να ζητούν επίσης μείωση δασμών για εισαγόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια κινεζικών εταιρειών στις ΗΠΑ. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν στο πλαίσιο των εμπορικών συνομιλιών στη Μαδρίτη τον περασμένο μήνα, όπου οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλαίσιο συμφωνίας για τη λειτουργία του TikTok στις ΗΠΑ, παρά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Πηγές αναφέρουν ότι νωρίτερα φέτος η Κίνα είχε θέσει στο τραπέζι το ίδιο ποσό, όμως το ύψος της πιθανής επένδυσης που συζητείται σήμερα παραμένει ασαφές.

Μετά τις συνομιλίες στη Μαδρίτη, ο αντιπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ, Τζάμιοσον Γκρηρ, δήλωσε στο Fox Business ότι συζητήθηκε «το επενδυτικό κλίμα στις ΗΠΑ για τις κινεζικές εταιρείες». Λίγες ημέρες αργότερα, ο Σι Τζινπίνγκ τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας τη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι κινεζικές επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύσουν στις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική της Κίνας να συνδυάσει τεράστιες επενδύσεις με διαπραγματεύσεις για χαλάρωση εμπορικών και ρυθμιστικών περιορισμών, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου παραμένουν τεταμένες.