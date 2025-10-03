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Κώτσηρας: Με σταθερότητα και φορολογικές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα ενισχύει την οικονομία
Οικονομία
18:47 - 03 Οκτ 2025

Κώτσηρας: Με σταθερότητα και φορολογικές μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα ενισχύει την οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και στον καθοριστικό ρόλο της φορολογικής πολιτικής για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο Athens Riviera Summit 2025.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η Ελλάδα, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, βαδίζει με σταθερότητα σε τροχιά ανάπτυξης, ανακτώντας το κύρος και την αξιοπιστία της διεθνώς. Όπως επισήμανε, στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο παραγωγικό και εξωστρεφές μοντέλο, που θα εξασφαλίζει πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη.

Κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η φορολογική πολιτική. Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι από το 2019 εφαρμόζεται πολιτική σταδιακών φορολογικών ελαφρύνσεων, χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική σταθερότητα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σημείωσε ότι, με τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο συνολικός αριθμός μειωμένων φόρων και εισφορών φτάνει πλέον τους 83. «Η Ελλάδα εγκαταλείπει το μοντέλο υπερφορολόγησης του παρελθόντος», είπε χαρακτηριστικά, «χτίζοντας ένα πλαίσιο δίκαιης ανάπτυξης για όλους».

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας, με παραδείγματα τον νέο Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, που απλουστεύουν διαδικασίες και αυστηροποιούν ποινές για το λαθρεμπόριο. Τρίτος άξονας αποτελεί η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την προσέλκυση κεφαλαίων και τεχνογνωσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει ισχυρή και δίκαιη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. «Με σταθερότητα, αποφασιστικότητα και συνεργασία μπορούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο της προόδου, προς όφελος της οικονομίας, των πολιτών και του συνόλου της κοινωνίας», σημείωσε.

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