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Lidl: Μόνιμες μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:44 - 03 Οκτ 2025

Lidl: Μόνιμες μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Lidl ανακοίνωσε πως έχει κάνει μόνιμες μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ όπως λέει, έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα

"Με σταθερό προσανατολισμό", όπως αναφέρει ανακοίνωση, "στην ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικογένειας, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη στήριξη του νοικοκυριού. Ως αξιόπιστος σύμμαχος στην καθημερινότητα, η εταιρεία έχει ήδη μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχει διατηρήσει σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε νέες, μόνιμες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές και ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη. Παράλληλα, η εφαρμογή Lidl Plus συνεχίζει να προσφέρει αποκλειστικές προσφορές και έξυπνες ιδέες για οικονομικά γεύματα, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν περισσότερα με λιγότερα.

Η εταιρεία λέει ένα μεγάλο «ναι» στην τιμή, στη γεύση και στην ποιότητα γιατί στη LidlΕλλάς η καλύτερη ποιότητα και η καλύτερη τιμή πάνε μαζί – γιατί αξίζει. Ενδεικτικά, στα καταστήματά της, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν αγαπημένα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές:

  • ΓΑΛΠΟ Φρέσκο Γάλα 3,5% & 1,5%: μόνο 0,99€
  • ΓΑΛΠΟ Τυροκομείο Λευκό Τυρί: μόνο 4,95€/κιλό
  • ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι Αγελάδος 2% (3x200g): μόνο 1,39€

«Στη Lidl Ελλάς, ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρινόμαστε με πράξεις. Οι μόνιμες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα είναι δέσμευση απέναντι στην ελληνική οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας καθημερινά αξία, ποιότητα και σιγουριά. Για εμάς, η τιμή έχει σημασία, αλλά η εμπιστοσύνη έχει ακόμη μεγαλύτερη.», δήλωσε ο MartinBrandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 19:15
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