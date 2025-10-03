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«Καμπανάκι» Λαγκάρντ: Τα επενδυτικά ταμεία μπορεί να προκαλέσουν νέα χρηματοπιστωτική κρίση
Ειδήσεις
18:43 - 03 Οκτ 2025

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ: Τα επενδυτικά ταμεία μπορεί να προκαλέσουν νέα χρηματοπιστωτική κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Τα επενδυτικά ταμεία που έχουν επεκταθεί στον δανειοδοτικό τομέα χρειάζεται να ρυθμιστούν αυστηρότερα, προτού προκαλέσουν μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.  

«Είναι επιτακτικό να επεκταθεί η εποπτεία και στους μη τραπεζικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε “τραπεζικές” λειτουργίες ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με τον τραπεζικό τομέα — και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν», είπε η Λαγκάρντ σε ομιλία της στο Άμστερνταμ, με την ευκαιρία της αποχώρησης του Κλάας Κνοτ, πρώην προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως μεταδίδει το Politico.

Η Λαγκάρντ τόνισε ότι η χρονική απόσταση από την τελευταία μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση έχει αμβλύνει την εγρήγορση των πολιτικών απέναντι στους κινδύνους που συσσωρεύονται στο σύστημα. Αυτοί οι κίνδυνοι, όπως είπε, βαραίνουν πλέον ποικίλα hedge funds και πιστωτικά funds, και όχι τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα — κυρίως επειδή ήταν οι τράπεζες, και όχι τα επενδυτικά ταμεία, που βρέθηκαν στο επίκεντρο του κύματος ρυθμίσεων μετά την κρίση του 2008.

Η ίδια υπογράμμισε ότι αυτό δημιούργησε άνισους όρους ανταγωνισμού ανάμεσα σε τράπεζες και μη τράπεζες, αναγνωρίζοντας παράλληλα την «κόπωση από τη ρύθμιση» που ωθεί τις τράπεζες να ζητούν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο.

Ωστόσο, η λύση δεν είναι η απορρύθμιση για τις τράπεζες, αλλά η εξίσωση των κανόνων προς τα πάνω, με την εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων και στα μη τραπεζικά ιδρύματα.

«Η πρόληψη της αστάθειας είναι πάντοτε λιγότερο δαπανηρή από την αποκατάσταση των ζημιών εκ των υστέρων», προειδοποίησε η Λαγκάρντ, σημειώνοντας ότι το βάρος της αποκατάστασης συνήθως πέφτει στην κεντρική τράπεζα.

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