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Λευκός Οίκος: Οι Δημοκρατικοί «κρατούν όμηρο» τον αμερικανικό λαό για το shutdown
Ειδήσεις
22:15 - 03 Οκτ 2025

Λευκός Οίκος: Οι Δημοκρατικοί «κρατούν όμηρο» τον αμερικανικό λαό για το shutdown

Reporter.gr Newsroom
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Στην τρίτη ημέρα της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Λευκό Οίκο να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς για αδιαλλαξία.

Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί «κρατούν σε ομηρία τον αμερικανικό λαό» για να πετύχουν παραχωρήσεις υπέρ των «παράνομων αλλοδαπών», όπως είπε, αναφερόμενη σε αιτήματα για παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης.

Η Λέβιτ προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί το shutdown στον στρατό, στις οικογένειες των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, αλλά και σε κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, επτά εκατομμύρια μητέρες και βρέφη κινδυνεύουν από την απώλεια κοινωνικών προγραμμάτων, ενώ υπηρεσίες όπως η μετεωρολογία και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικό πλήγμα στην οικονομία, τονίζοντας ότι «15 δισ. δολάρια από το ΑΕΠ χάνονται κάθε εβδομάδα», με την ανεργία να κινείται ανοδικά. Δεν απέκλεισε μάλιστα και απολύσεις, επικαλούμενη δημοσιονομικούς λόγους, χαρακτηρίζοντας τις περικοπές «αναπόφευκτη επιλογή» αν δεν βρεθεί λύση.

Σύμφωνα με το CNN, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ένδειξη εξόδου από την κρίση, εκτός αν οι Δημοκρατικοί υποχωρήσουν στα αιτήματα της κυβέρνησης.

Σε ερώτηση για το Project 2025 και τις φήμες περί σχεδίου συρρίκνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η Λέβιτ απάντησε ότι το περιεχόμενο του σχεδίου «θα είναι αυτό που θα αποφασίσει ο πρόεδρος και η ομάδα του».

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