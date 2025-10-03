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Ένας, ακόμα, δημοσιογράφος νεκρός στον πόλεμο της Ουκρανίας: Ο Γάλλος Αντονί Λαλικάν από επίθεση ρωσικού drone
Ειδήσεις
21:30 - 03 Οκτ 2025

Ένας, ακόμα, δημοσιογράφος νεκρός στον πόλεμο της Ουκρανίας: Ο Γάλλος Αντονί Λαλικάν από επίθεση ρωσικού drone

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ προκαλεί ο θάνατος ενός ακόμα δημοσιογράφου στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πρόκειται για τον Γάλλο φωτορεπόρτερ Αντονί Λαλικάν, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο 37χρονος δημοσιογράφος συνόδευε τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο, καταγράφοντας τις εξελίξεις του πολέμου.

Την είδηση επιβεβαίωσαν οι ενώσεις EFJ-IFJ και SNJ, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στον Λαλικάν. «Με βαθιά θλίψη έμαθα τον θάνατό του. Ο συμπατριώτης μας θυσιάστηκε για να μας μεταφέρει την αλήθεια από το μέτωπο. Τιμώ τη μνήμη του και όλων των δημοσιογράφων που, με κίνδυνο της ζωής τους, συνεχίζουν να μας ενημερώνουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκε ο Ουκρανός δημοσιογράφος Χεόρχιι Ιβαντσένκο, όπως ανακοίνωσαν οι διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί, ενώ οι δύο ρεπόρτερ έφεραν αλεξίσφαιρα γιλέκα με εμφανείς ενδείξεις «PRESS».

Η στρατιωτική ομάδα που συνόδευαν οι δημοσιογράφοι επιβεβαίωσε ότι το πλήγμα προήλθε από ρωσικό drone τύπου FPV, κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση. «Είναι η πρώτη φορά που ένας δημοσιογράφος σκοτώνεται από drone στην Ουκρανία», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους η EFJ και η IFJ, ζητώντας άμεση έρευνα για την ταυτοποίηση των υπευθύνων.

Ο Αντονί Λαλικάν συνεργαζόταν με κορυφαία γαλλικά και διεθνή μέσα όπως τα Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, Der Spiegel και Le Temps. Από το 2018 εργαζόταν στο φωτογραφικό πρακτορείο Hans Lucas. Ο πρόεδρός του, Ουίλφριντ Εστίβ, μίλησε με συγκίνηση για τον εκλιπόντα: «Γνώριζε πολύ καλά το πεδίο στην Ουκρανία, ήξερε πώς να κινείται. Ήταν ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και ένας αξιαγάπητος άνθρωπος».

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν σκοτωθεί δεκάδες δημοσιογράφοι. Σύμφωνα με την UNESCO, ο αριθμός ανέρχεται σε 22, ενώ η Ένωση SNJ υπολογίζει τους θανάτους σε 17.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 21:29
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