ΗΠΑ: Ο Τραμπ «γίνεται» νόμισμα για τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ενός ειδικού αναμνηστικού νομίσματος με την εικόνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με προσχέδια που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου θα μπορούσε να απεικονίζει τον Τραμπ σε προφίλ, με την επιγραφή «LIBERTY» (Ελευθερία) στην πάνω πλευρά. Στην πίσω όψη προτείνεται η φιγούρα του πρώην προέδρου με υψωμένη γροθιά μπροστά σε αμερικανική σημαία, συνοδευόμενη από τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»), λόγια που είχε εκστομίσει ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον Ιούλιο του 2024 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μέχρι στιγμής, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει σχολιάσει επισήμως τα σχέδια αυτά. Ο Μπράντον Μπιτς, αρμόδιος για το αμερικανικό νομισματοκοπείο, ανέφερε ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες όταν τερματιστεί η τρέχουσα δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Η έκδοση του κέρματος ενδέχεται να συμπέσει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου 2026, ημερομηνίας που σηματοδοτεί την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βρετανία το 1776.