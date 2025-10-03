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Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην κεντρική Γάζα μετά από εννέα μήνες διακοπής
Ειδήσεις
22:30 - 03 Οκτ 2025

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην κεντρική Γάζα μετά από εννέα μήνες διακοπής

Reporter.gr Newsroom
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Η Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων (PWA) ανακοίνωσε την αποκατάσταση της υδροδότησης στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας μέσω του ισραηλινού δικτύου ύδρευσης, ύστερα από μια πολύμηνη διακοπή που είχε ξεκινήσει με το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν καθημερινά σοβαρές ελλείψεις σε πόσιμο νερό.

Ο ανεφοδιασμός μέσω του αγωγού της ισραηλινής δημόσιας εταιρείας Mekorot είχε διακοπεί αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, παρά τις ανακοινώσεις του Ισραήλ ότι μέρος του δικτύου αποκαταστάθηκε στο βόρειο τμήμα της Γάζας, κάτοικοι ανέφεραν ότι η παροχή ήταν ακανόνιστη και ανεπαρκής.

Η λειψυδρία στη Γάζα δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, ωστόσο οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης. Σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές, πάνω από το 80% των υποδομών έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε υδροφόρες ή σε βρύσες που εγκαθιστούν διεθνείς οργανισμοί σε πρόχειρους καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Η UNICEF και άλλες ΜΚΟ έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διανομή νερού, αλλά και στην τεχνική υποστήριξη για την επισκευή τμημάτων των αγωγών. Παράλληλα, η PWA συντόνισε τις κινήσεις της με τις ισραηλινές αρχές, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στην περιοχή και να προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την PWA, η επαναλειτουργία του αγωγού στην κεντρική Γάζα έχει αρχικά δοκιμαστικό χαρακτήρα. Παρότι η εξέλιξη αυτή δίνει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες, παραμένουν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της παροχής, καθώς η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή είναι έντονη και οι αγωγοί παραμένουν ευάλωτοι σε νέες ζημιές.

Όπως δήλωσε πηγή του ΟΗΕ, «η επιδιόρθωση του δικτύου είναι ένα συσσίφειο έργο: φτιάχνεις σήμερα έναν αγωγό, αλλά δεν ξέρεις αν αύριο θα καταστραφεί ξανά».

Ο οργανισμός COGAT, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και είναι αρμόδιος για πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν έχει σχολιάσει ακόμη την εξέλιξη. Τον περασμένο Σεπτέμβριο πάντως είχε ανακοινώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα επιδιόρθωσης του υδροδοτικού δικτύου.

Για την Παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων, η επαναφορά της υδροδότησης αποτελεί στρατηγικό στόχο. Όπως υπενθυμίζεται, η PWA εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη Λωρίδα της Γάζας παρά το γεγονός ότι η Χαμάς έχει την πολιτική εξουσία στην περιοχή από το 2007.

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