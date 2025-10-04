Η «σιωπηλή» κρίση στη Γερμανία: Όταν η υγεία μετατρέπεται σε οικονομικό ρίσκο

Η Γερμανία συχνά παρουσιάζεται ως πρότυπο κοινωνικού κράτους, χάρη στο σύστημα δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, την καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Ωστόσο, η πραγματικότητα για πολλούς πολίτες αποδεικνύεται λιγότερο ιδανική: ακόμη και ένα μεμονωμένο περιστατικό – μια σοβαρή ασθένεια, ένα ατύχημα ή η εξάρτηση από ουσίες – μπορεί να οδηγήσει ένα νοικοκυριό σε μακροχρόνια οικονομική κρίση.

Η ετήσια έκθεση Überschuldungsreport 2025, που δημοσιεύτηκε από δύο ιδρύματα με εξειδίκευση στα οικονομικά και στην πρόληψη υπερχρέωσης, φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία: προβλήματα υγείας αποτελούν πλέον τον κύριο λόγο για τον οποίο τα γερμανικά νοικοκυριά περιέρχονται σε αδιέξοδη χρέωση – αφήνοντας πίσω την ανεργία και τις οικογενειακές διασπάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, 17,6% των περιπτώσεων υπερχρέωσης συνδέονται άμεσα με την ασθένεια, ενώ ακολουθούν η ανεργία (15,3%) και ο χωρισμός ή διαζύγιο (9,1%). Ειδικότερα, τα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία στο σύνολό τους (ασθένειες, εθισμοί, ατυχήματα) συγκεντρώνουν το 17,7%, υποδεικνύοντας μια δομική μετατόπιση στο προφίλ της υπερχρέωσης.

Οι οικονομικές συνέπειες της ασθένειας δεν περιορίζονται στα ιατρικά έξοδα. Η μείωση του εισοδήματος λόγω περιορισμένης εργασιακής ικανότητας, οι μακροχρόνιες θεραπείες που δεν καλύπτονται πλήρως, και οι επιπλέον συμμετοχές σε φάρμακα και υπηρεσίες δημιουργούν ένα αθροιστικό βάρος που, σε συνδυασμό με ψυχολογική πίεση και αδυναμία διαχείρισης, μπορεί να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα χρεών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη γενικά ισχυρή υγειονομική κάλυψη – μέσω του δημόσιου (GKV) και ιδιωτικού (PKV) συστήματος – υπάρχουν σημαντικά κενά στην πρακτική εφαρμογή. Αν και η πλειοψηφία του πληθυσμού (88,2%) ανήκει στη δημόσια ασφάλιση, οι ασφαλισμένοι εξακολουθούν να πληρώνουν συμμετοχές σε φάρμακα και υπηρεσίες, με το ποσοστό να φτάνει το 10% του κόστους και όρια που ποικίλλουν. Η γραφειοκρατία και η έλλειψη αυτόματης πληροφόρησης σχετικά με τα όρια απαλλαγής συχνά δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους πολίτες που ήδη βρίσκονται σε εύθραυστη κατάσταση.

Το κοινωνικό προφίλ των υπερχρεωμένων δείχνει καθαρές ανισότητες. Οι περισσότεροι ζουν με πολύ περιορισμένο εισόδημα – μόλις 990 ευρώ κατά μέσο όρο το μήνα – ενώ το χρέος ανά άτομο φτάνει τα 14.908 ευρώ. Οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες (14,5% των υπερχρεωμένων), με τις γυναίκες να αποτελούν την πλειοψηφία (σχεδόν 80%) μεταξύ όσων αναζητούν βοήθεια. Πολλές από αυτές επωμίζονται τις συνέπειες της φροντίδας για άρρωστα παιδιά ή της προσωπικής ανικανότητας προς εργασία. Επιπλέον, το 60% των υπερχρεωμένων ζουν μόνοι, χωρίς κοινωνική υποστήριξη.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι αναζητούν βοήθεια μόνο όταν τα προβλήματα έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Η μέση διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας ήταν 124 ημέρες το 2024, γεγονός που καταδεικνύει ότι η προσφυγή στους ειδικούς γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση – πολλές φορές υπό πίεση από δανειστές ή εξαιτίας δικαστικών εξελίξεων. Ταυτόχρονα, το πλήθος των πιστωτών εμπλέκει την κατάσταση ακόμη περισσότερο: σχεδόν ένας στους τέσσερις υπερχρεωμένους έχει χρέη προς περισσότερους από 20 πιστωτές, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αναδιάρθρωση και την επίλυση των υποθέσεων.

Η έκθεση σκιαγραφεί μια βαθιά κοινωνική πραγματικότητα: παρά το φαινομενικά ισχυρό δίχτυ ασφαλείας, τα νοικοκυριά μπορούν να βρεθούν παγιδευμένα σε ένα αδιέξοδο χρεών εξαιτίας γεγονότων που σε άλλες συνθήκες θα έπρεπε να καλύπτονται αποτελεσματικά από το κράτος.