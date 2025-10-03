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Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&amp;P 500, εν μέσω shutdown
Χρηματιστήρια
23:25 - 03 Οκτ 2025

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον S&P 500, εν μέσω shutdown

Reporter.gr Newsroom
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O S&P 500 υποχώρησε από νέο ιστορικό υψηλό την Παρασκευή 3/10, διατηρώντας ωστόσο σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη, παρά τη συνέχιση του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης για τρίτη ημέρα. 

Ο δείκτης έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, με οριακή άνοδο 0,01% στις 6.715,79 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,28% στις 22.780,51 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average κινήθηκε ανοδικά κατά 238,56 μονάδες ή 0,51%, κλείνοντας στις 46.758,28 μονάδες, και ο Russell 2000 ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 2.476,18 μονάδες. Όλοι οι δείκτες είχαν φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση.

Οι μετοχές της τεχνολογίας δέχτηκαν πιέσεις το απόγευμα, με σημαντικές απώλειες για Palantir Technologies (-7,5%), Tesla (-1%) και Nvidia (-0,9%), ωθώντας το S&P 500 σε μικρή υποχώρηση. Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE (VIX) σημείωσε άνοδο, υποδηλώνοντας ότι επενδυτές αγόραζαν προστασία μέσω put contracts για πιθανά μελλοντικά πλήγματα στον S&P 500.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν θετικά για την εβδομάδα: το S&P 500 ανέβηκε πάνω από 1%, ο Dow Jones σημείωσε αντίστοιχη άνοδο και ο Nasdaq ενισχύθηκε, ενώ ο μικρομεσαίων εταιρειών Russell 2000 σημείωσε άλμα σχεδόν 2%.

Οι επενδυτές φαίνεται να αγνοούν τις ανησυχίες γύρω από το shutdown, θεωρώντας πιθανό ότι θα είναι σύντομο και δεν θα επηρεάσει σημαντικά την αμερικανική οικονομία. Η Wall Street συνεχίζει να βλέπει ευκαιρίες στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις δυσκολίες στη δημοσιονομική διαχείριση.

Το shutdown έχει προκαλέσει επίσης «μπλοκάρισμα» οικονομικών δεδομένων, εμποδίζοντας τη δημοσίευση της αναφοράς για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου. Η έλλειψη στοιχείων περιορίζει τα δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Fed για την απόφαση επιτοκίων τον Οκτώβριο, ενώ οι αγορές αναμένουν πιθανή μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για μαζικές απολύσεις υπαλλήλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αναφέροντας ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια «πρωτοφανή ευκαιρία» για περικοπές. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι το shutdown μπορεί να πλήξει το ΑΕΠ και την οικονομική ανάπτυξη, με το Κογκρέσο να εκτιμά ότι 750.000 υπάλληλοι θα τεθούν σε αναστολή καθημερινά.

Τα πρόσφατα στοιχεία από την ADP δείχνουν τη μεγαλύτερη μείωση ιδιωτικών θέσεων εργασίας από τον Μάρτιο του 2023, ενισχύοντας την άποψη ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας ενισχύει την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από τη Fed. Όπως σημείωσε η Jennifer Timmerman, ανώτερη αναλύτρια στρατηγικής επενδύσεων στη Wells Fargo, τα μαλακά στοιχεία για την αγορά εργασίας ενισχύουν το ράλι στις μετοχές και κρατούν την απόδοση του 10ετούς Treasury στο 4,11%, επιτρέποντας στο S&P 500 να φτάσει νέο ιστορικό υψηλό.

Πετρέλαιο: Κέρδη την Παρασκευή αλλά μεγάλες απώλειες σε εβδομαδιαία βάση

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή, ωστόσο κατέγραψαν μεγάλη εβδομαδιαία πτώση άνω του 7%, καθώς η αγορά αναμένει τις νέες αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής τον Νοέμβριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 64 σεντς ή 1%, στα 64,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ανέβηκε κατά 72 σεντς ή 1,2%, στα 61,17 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε 7,6% και το WTI κατά 7%, αγγίζοντας χαμηλά 16 εβδομάδων.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 23:30
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