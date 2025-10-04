Κακομεταχείριση καταγγέλλει η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε ισραηλινή φυλακή – «Μας άφησαν χωρίς νερό και με κοριούς»

Η περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε σε Σουηδούς αξιωματούχους ότι υφίσταται σκληρή μεταχείριση υπό ισραηλινή κράτηση, μετά τη σύλληψή της και την απομάκρυνσή της από στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με αλληλογραφία που έχει δει η Guardian.

Σύμφωνα με την ίδια αλληλογραφία, άλλος κρατούμενος αναφέρει πως ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να την ανάγκασαν να κρατήσει σημαίες για φωτογραφίες. Η ταυτότητα των σημαιών δεν είναι γνωστή.

Σε email που έστειλε το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών σε πρόσωπα του στενού κύκλου της Τούνμπεργκ – και το οποίο έχει δει ο Guardian – αναφέρεται ότι ένας αξιωματούχος που την επισκέφθηκε στη φυλακή δήλωσε πως η ακτιβίστρια ανέφερε πως κρατείται σε κελί με κοριούς, με ελάχιστο φαγητό και νερό.

Τι αναφέρει η σουηδική πρεσβεία στο Ισραήλ

«Η πρεσβεία κατάφερε να συναντήσει τη Γκρέτα», αναφέρει το email. «Ανέφερε αφυδάτωση. Έχει λάβει ανεπαρκείς ποσότητες τόσο νερού όσο και τροφής. Επίσης δήλωσε ότι εμφάνισε εξανθήματα, τα οποία υποψιάζεται ότι προκλήθηκαν από κοριούς. Μίλησε για σκληρή μεταχείριση και είπε ότι την άφηναν για μεγάλες περιόδους να κάθεται σε σκληρές επιφάνειες.»

«Άλλος κρατούμενος φέρεται να είπε σε άλλη πρεσβεία ότι την είδε [την Τούνμπεργκ] να αναγκάζεται να κρατήσει σημαίες ενώ την φωτογράφιζαν. Αναρωτιόταν αν οι εικόνες της είχαν ήδη διανεμηθεί», πρόσθεσε ο Σουηδός αξιωματούχος.

Η Τούνμπεργκ είναι ανάμεσα σε 437 ακτιβιστές, βουλευτές και νομικούς που συμμετέχουν στον Παγκόσμιο Στολίσκο Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla - GSF), έναν συνασπισμό άνω των 40 σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και στόχο είχαν να σπάσουν τον 16ετή ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Η αναχαίτιση των ακτιβιστών από τις ισραηλινές δυνάμεις

Ανάμεσα στην Πέμπτη και την Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν όλα τα πλοία και συνέλαβαν κάθε μέλος των πληρωμάτων. Οι περισσότεροι κρατούνται στο Κετζιότ, επίσης γνωστό ως Ansar III, μια υψίστης ασφαλείας φυλακή στην έρημο Νεγκέβ, που χρησιμοποιείται κυρίως για την κράτηση Παλαιστίνιων κρατουμένων για λόγους ασφαλείας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από το Ισραήλ για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ή ένοπλες ενέργειες.

Στο παρελθόν, οι ακτιβιστές που συλλαμβάνονταν από το Ισραήλ δεν αντιμετώπιζαν ποινικές διώξεις, αλλά η παρουσία τους αντιμετωπιζόταν ως θέμα μετανάστευσης.

Σύμφωνα με δικηγόρους της ΜΚΟ Adalah, «τα δικαιώματα των μελών του πληρώματος έχουν συστηματικά παραβιαστεί», αναφέροντας ότι οι ακτιβιστές στερήθηκαν νερό, υγειονομικές συνθήκες, φάρμακα και άμεση πρόσβαση στους νομικούς τους εκπροσώπους, «σε σαφή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους για δίκαιη δίκη, αμεροληψία και νομική υπεράσπιση».

Η ιταλική νομική ομάδα που εκπροσωπεί τον στολίσκο επιβεβαίωσε ότι οι κρατούμενοι έμειναν «για ώρες χωρίς φαγητό ή νερό – μέχρι αργά χθες το βράδυ», με εξαίρεση «ένα σακουλάκι πατατάκια που δόθηκε στη Γκρέτα και επιδείχθηκε στις κάμερες». Οι δικηγόροι ανέφεραν επίσης περιστατικά λεκτικής και σωματικής κακοποίησης.

Αντιδράσεις για τη συμπεριφορά ακροδεξιού υπουργού

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο λιμάνι του Ασντόντ το βράδυ της Πέμπτης, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ, καταγράφηκε σε βίντεο να αποκαλεί τους ακτιβιστές «τρομοκράτες», ενώ στεκόταν μπροστά τους.

«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες του στολίσκου», δήλωσε στα εβραϊκά, δείχνοντας δεκάδες ανθρώπους που κάθονταν στο έδαφος. Ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στο λιμάνι του Ασντόντ το βράδυ της Πέμπτης.

Ακούστηκαν επίσης ακτιβιστές να φωνάζουν: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη.»

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει στο παρελθόν ζητήσει οι ακτιβιστές να φυλακίζονται αντί να απελαύνονται.

Μετά τη σύλληψή τους, η νομική ομάδα του στολίσκου εξέφρασε ανησυχία για την πιθανή μεταχείριση των μελών του πληρώματος, ιδίως όσων έχουν στο παρελθόν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές μετά από προηγούμενες προσπάθειες να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Τούνμπεργκ συλλαμβάνεται μαζί με άλλα μέλη του στολίσκου, μετά από παρόμοια απόπειρα νωρίτερα φέτος που κατέληξε επίσης σε σύλληψη και απέλαση των ακτιβιστών.

Ο Μπαπτίστ Αντρέ, Γάλλος γιατρός που συμμετείχε σε ένα από τα πλοία του στολίσκου τον Ιούνιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του στη Γαλλία ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας ισραηλινών συνοριοφυλάκων που κορόιδευαν τους επιβάτες και τους στερούσαν σκόπιμα τον ύπνο – ιδίως την Τούνμπεργκ.

Ο Σουηδός αξιωματούχος ανέφερε στο email του ότι η Τούνμπεργκ κλήθηκε από τις ισραηλινές αρχές να υπογράψει ένα έγγραφο.

«Εξέφρασε αβεβαιότητα για το τι σήμαινε το έγγραφο και δεν ήθελε να υπογράψει κάτι που δεν καταλάβαινε», αναφέρεται στο email. Ο Σουηδός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η Τούνμπεργκ είχε πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση.

Η οργάνωση Adalah δήλωσε σε προηγούμενη ανακοίνωσή της σχετικά με τη νομική διαδικασία ότι, παρόλο που οι ισραηλινές αρχές διαθέτουν αρχείο με επαναλαμβανόμενους συμμετέχοντες σε στολίσκους ανθρωπιστικής βοήθειας, οι ακτιβιστές – όπως η Τούνμπεργκ – συνήθως αντιμετωπίζονται όπως και οι πρωτοεμφανιζόμενοι: υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμη κράτηση και απέλαση.

Ο Guardian δηλώνει ότι επικοινώνησε με την Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών, τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, αλλά κανείς δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα για σχόλιο.