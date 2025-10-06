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Ρωσία: Νυχτερινοί ουκρανικοί βομβαρδισμοί στο Μπέλγκοροντ – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Ειδήσεις
10:23 - 06 Οκτ 2025

Ρωσία: Νυχτερινοί ουκρανικοί βομβαρδισμοί στο Μπέλγκοροντ – Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας βομβάρδισε τη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ, προκαλώντας ζημιές στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες καταναλωτές, δήλωσε τη Δευτέρα (6/10) ο κυβερνήτης της περιοχής που συνορεύει με την Ουκρανία.

Αν και οι μηχανικοί και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε σχεδόν 34.000 καταναλωτές μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, περίπου 5.400 σε 24 δημοτικές περιοχές παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ στο Telegram.

Το Μπέλγκοροντ και άλλες περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία έχουν αντιμετωπίσει συνεχείς διασυνοριακούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με drones, καθώς ο πόλεμος που ξέσπασε η Μόσχα εναντίον του Κιέβου το 2022 έχει επεκταθεί σε ρωσικό έδαφος, διαταράσσοντας τη ζωή των πολιτών και προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Η Ουκρανία δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με την επίθεση.

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