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ΔΑΑ: Αύξηση 5,4% στην επιβατική κίνηση το Σεπτέμβριο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:11 - 06 Οκτ 2025

ΔΑΑ: Αύξηση 5,4% στην επιβατική κίνηση το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 3,48 εκατ., αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,6% και 6,6% αντίστοιχα.  

Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφτασε τους 26,19 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα.

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Ο αριθμός των πτήσεων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 219.297, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,6% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

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