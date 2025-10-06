ΗΠΑ: $2.500 σε έφηβους μετανάστες για εθελούσια επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει να προσφέρει 2.500 δολάρια σε εφήβους μετανάστες, εάν επιλέξουν οικειοθελώς να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της ομοσπονδιακής διοίκησης, όπως αναφέρει το CBS News.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) την Παρασκευή, επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) θα προσφέρει την εφάπαξ χρηματική βοήθεια ως μέτρο επανένταξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους άνω των 14 ετών που αποφασίζουν να επιστρέψουν εθελοντικά στη χώρα καταγωγής τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του Γραφείου Προσφύγων (ORR) του HHS, το οποίο είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή τους σε καταφύγια, ανάδοχες οικογένειες ή άλλα ιδρύματα μέχρι να φτάσουν τα 18 ή να βρεθεί κατάλληλος κηδεμόνας. Τα παιδιά από το Μεξικό εξαιρούνται από αυτή τη ρύθμιση.

Η εθελούσια επιστροφή αποτελεί ειδική νομική διαδικασία που απαιτεί την έγκριση των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τα 2.500 δολάρια καταβάλλονται μόνο μετά την έγκριση της αίτησης και την άφιξη του ανηλίκου στη χώρα καταγωγής του.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότεροι από τους ασυνόδευτους ανηλίκους που διασχίζουν τα σύνορα προέρχονται από χώρες της Κεντρικής Αμερικής και δεν συνοδεύονται από γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά με 17χρονους, τονίζοντας ότι τους παρέχει την ευκαιρία να κάνουν ενημερωμένες επιλογές για το μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η τήρηση των νομικών διαδικασιών και η ασφάλεια των παιδιών.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πολιτικών της αμερικανικής κυβέρνησης για την διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εθελούσια επιστροφή και επανένταξη των ανηλίκων στις χώρες καταγωγής τους.