Ιμάμογλου: Καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία με άρθρο του στη Le Monde

Σε ένα άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταγγέλλει μια «καφκική» επίθεση κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία, με αφορμή την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί χωρίς σαφή αποδεικτικά στοιχεία, υποστηρίζει ότι στόχος της ενέργειας αυτής είναι να τον εμποδίσει να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στο άρθρο του, με τίτλο «Αρνούμαι να πιστέψω ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία δεν είναι πλέον επίκαιρα ζητήματα», ο Ιμάμογλου αναφέρει ότι βρίσκεται φυλακισμένος σε κελί 12 τ.μ. στις φυλακές Μαρμαρά, κατηγορούμενος για παραποίηση επίσημου εγγράφου, χωρίς ωστόσο το κατηγορητήριο να προσδιορίζει ποιο έγγραφο αφορά.

Υπενθυμίζει ότι σπούδασε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Girne στην κατεχόμενη Κύπρο και στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, από όπου αποφοίτησε το 1994. Παρά την αρχική δικαστική απόφαση υπέρ του, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με διορισμένα μέλη από την κυβέρνηση Ερντογάν, απομάκρυνε τον δικαστή της υπόθεσης, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε ποινική δίωξη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Ιμάμογλου τονίζει ότι η πραγματική αιτία της δίωξής του είναι οι τρεις εκλογικές του νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης, επισημαίνοντας ότι «όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία». Η ακύρωση του πτυχίου, όπως υποστηρίζει, έχει σαφή πολιτική στόχευση: να τον αποκλείσει από τις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις για την προεδρία.

Στο άρθρο του, ο Ιμάμογλου συγκρίνει την κατάστασή του με τον Γιόζεφ Κ., τον ήρωα της «Δίκης» του Φραντς Κάφκα, υπογραμμίζοντας ότι «ενώ η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία θεωρούνται παρωχημένες έννοιες, εγώ συνεχίζω να υπερασπίζομαι τις αξίες τους, ακόμη και μέσα από ένα μοναχικό κελί».