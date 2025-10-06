ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιμάμογλου: Καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία με άρθρο του στη Le Monde
Ειδήσεις
19:02 - 06 Οκτ 2025

Ιμάμογλου: Καταγγέλλει πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία με άρθρο του στη Le Monde

Reporter.gr Newsroom
Σε ένα άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταγγέλλει μια «καφκική» επίθεση κατά της δημοκρατίας στην Τουρκία, με αφορμή την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί χωρίς σαφή αποδεικτικά στοιχεία, υποστηρίζει ότι στόχος της ενέργειας αυτής είναι να τον εμποδίσει να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στο άρθρο του, με τίτλο «Αρνούμαι να πιστέψω ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία δεν είναι πλέον επίκαιρα ζητήματα», ο Ιμάμογλου αναφέρει ότι βρίσκεται φυλακισμένος σε κελί 12 τ.μ. στις φυλακές Μαρμαρά, κατηγορούμενος για παραποίηση επίσημου εγγράφου, χωρίς ωστόσο το κατηγορητήριο να προσδιορίζει ποιο έγγραφο αφορά.

Υπενθυμίζει ότι σπούδασε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Girne στην κατεχόμενη Κύπρο και στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, από όπου αποφοίτησε το 1994. Παρά την αρχική δικαστική απόφαση υπέρ του, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με διορισμένα μέλη από την κυβέρνηση Ερντογάν, απομάκρυνε τον δικαστή της υπόθεσης, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε ποινική δίωξη χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Ιμάμογλου τονίζει ότι η πραγματική αιτία της δίωξής του είναι οι τρεις εκλογικές του νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης, επισημαίνοντας ότι «όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την Τουρκία». Η ακύρωση του πτυχίου, όπως υποστηρίζει, έχει σαφή πολιτική στόχευση: να τον αποκλείσει από τις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις για την προεδρία.

Στο άρθρο του, ο Ιμάμογλου συγκρίνει την κατάστασή του με τον Γιόζεφ Κ., τον ήρωα της «Δίκης» του Φραντς Κάφκα, υπογραμμίζοντας ότι «ενώ η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και η ελευθερία θεωρούνται παρωχημένες έννοιες, εγώ συνεχίζω να υπερασπίζομαι τις αξίες τους, ακόμη και μέσα από ένα μοναχικό κελί».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΝ: Επενδύσεις €480 εκατ. για έργα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες
Πολιτική

ΥΠΕΝ: Επενδύσεις €480 εκατ. για έργα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες

Μητσοτάκης για νέο ηλεκτρονικό σύστημα δωρεάν ραντεβού στο ΕΣΥ: Είναι μια επανάσταση
Πολιτική

Μητσοτάκης για νέο ηλεκτρονικό σύστημα δωρεάν ραντεβού στο ΕΣΥ: Είναι μια επανάσταση

Fitch: Επιβεβαίωσε το BB+ της Metlen με σταθερό outlook
Αναλύσεις

Fitch: Επιβεβαίωσε το BB+ της Metlen με σταθερό outlook

Μητσοτάκης: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων μέσω συνεργασίας Κράτους – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων μέσω συνεργασίας Κράτους – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου
Πολιτική

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35
Ειδήσεις

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα
Ειδήσεις

Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα

Ανδρουλάκης: Λάθος η «ανταλλαγή» του casus belli με το πρόγραμμα SAFE
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Λάθος η «ανταλλαγή» του casus belli με το πρόγραμμα SAFE

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ