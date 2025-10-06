Μητσοτάκης: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων μέσω συνεργασίας Κράτους – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σήμερα 6/10 σε διυπουργική σύσκεψη με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, με αντικείμενο την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στους Δήμους για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας πόλεων και περιαστικών περιοχών, ειδικά σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επισημάνθηκε η σημασία της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών για την προστασία των πολιτών, ενώ εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της εποικοδομητικής συνεργασίας.

Έγινε αποτίμηση νέων μέσων και εργαλείων που διατίθενται για την πολιτική προστασία, όπως ο υπό κατάρτιση νέος Χάρτης Επικινδυνότητας, που με βάση επιστημονικά κριτήρια θα αποτυπώνει αναλυτικά τη διαβάθμιση κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε τα οφέλη από την υιοθέτηση του νέου Χάρτη, προσθέτοντας πως οι εργασίες για την κατάρτισή του αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα.

Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο το Δίκτυο να αναλάβει τη λεπτομερή καταγραφή, μεταξύ άλλων, των πυροσβεστικών μέσων, των οχημάτων έργου και των εκπαιδευμένων εθελοντών που διαθέτει κάθε Δήμος ανά την Ελλάδα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η κατάρτιση βάσης δεδομένων η οποία θα επιτρέπει αφενός τη «χαρτογράφηση» των δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αφετέρου τον καλύτερο σχεδιασμό μελλοντικών προμηθειών, ώστε να καλυφθούν τυχόν κενά, με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής που θα αποτυπώνονται στον Χάρτη Επικινδυνότητας.

Τα μέλη του Δικτύου παρουσίασαν προτάσεις για την αποτελεσματικότερη πρόληψη φυσικών καταστροφών, ειδικά πυρκαγιών, με δημοτικά μέσα, αλλά και για την καλύτερη ανταπόκριση των ΟΤΑ σε περίπτωση κρίσης.

Ανάμεσα στις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν η συγκρότηση τοπικών κέντρων διαχείρισης κρίσεων, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν την περιοχή ευθύνης μεμονωμένων Δήμων ή ομάδων Δήμων, η καλύτερη προετοιμασία των ΟΤΑ στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δημοτικών υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης υπογραμμίστηκε ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες φετινές πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα από τις αρχές του έτους είναι περίπου 4,5% λιγότερες σε σχέση με τον μέσο όρο της περασμένης 20ετίας. Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται άνοδος της τάξης του 208% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024.

Με αυτά τα δεδομένα, τονίστηκε πως, πέραν της ευρύτερης ενίσχυσης των αντιπυρικών δυνατοτήτων της χώρας τα τελευταία χρόνια, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των ΟΤΑ αποφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Καλωσήρθατε, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την πρωτοβουλία την οποία έχετε αναλάβει, καθώς πια η έννοια της ανθεκτικότητας πρέπει να υπεισέλθει σε όλες τις δημόσιες πολιτικές.

Θέλω να γνωρίζετε ότι επί της αρχής δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την έννοια παρά μόνο σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τα θέματα της πολιτικής προστασίας, όπου νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα να θεσμοθετήσουμε μια πολύ καλύτερη συνεργασία.

Εγώ θέλω να εκφράσω και την ικανοποίησή μου γιατί πολλές από τις γόνιμες, καινοτόμες ιδέες, τις οποίες πια έχουμε ενσωματώσει στον κεντρικό σχεδιασμό μας προήλθαν από πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραδείγματος χάρη, θέματα όπως η εναέρια εποπτεία των επικίνδυνων για δασικές πυρκαγιές περιοχών.

Οπότε με ενδιαφέρει πολύ να παρακολουθήσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε αναλάβει, να δούμε πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε καλύτερα τη συνεργασία μας με συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Και βέβαια, μιας και βρισκόμαστε πια ουσιαστικά προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου -ελπίζω καλοδεχούμενες και οι βροχές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους-, θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τον Υπουργό να κάνουμε μια συνολική παρουσίαση, όμως το ισοζύγιο στην Ελλάδα σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στην Ευρώπη ήταν αναμφισβήτητα θετικό. Κινούμαστε περίπου στον μέσο όρο της εικοσαετίας, όταν στην Ευρώπη νομίζω ότι έχουν καεί κατά μέσο όρο τριπλάσιες εκτάσεις απ’ ό,τι ο μέσος όρος της εικοσαετίας.

Σε μια πολύ δύσκολη χρόνια, δηλαδή, εμείς καταφέραμε και είχαμε αποτελέσματα, τα οποία ήταν αντίστοιχα άλλων ετών. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος, αλλά προφανώς είναι υποχρέωσή μας, ειδικά στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, να βελτιωνόμαστε συνεχώς».

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.