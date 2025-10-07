Μελόνι: Καταγγελία σε βάρος της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για «συμμετοχή σε γενοκτονία»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αποκάλυψε ότι έχει γίνει καταγγελία σε βάρος της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) με την κατηγορία της «συμμετοχής σε γενοκτονία».

Μιλώντας σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης RAI, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε πως η ίδια καταγγελία έχει υποβληθεί και κατά κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής της, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της αμυντικής βιομηχανίας Leonardo, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε η Μελόνι, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «αδιανόητη εξέλιξη».

Η πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ιταλία διατηρεί «την αυστηρότερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει παρόμοιο προηγούμενο ούτε στην Ευρώπη ούτε στην παγκόσμια ιστορία».

Η πλήρης συνέντευξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού αναμένεται να μεταδοθεί αργότερα από τη RAI, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί εκτενέστερα για την υπόθεση και τις διεθνείς διαστάσεις της.