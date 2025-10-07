Μελόνι: Καταγγελία σε βάρος της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για «συμμετοχή σε γενοκτονία»

Μιλώντας σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης RAI, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε πως η ίδια καταγγελία έχει υποβληθεί και κατά κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής της, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της αμυντικής βιομηχανίας Leonardo, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.
«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε η Μελόνι, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «αδιανόητη εξέλιξη».
Η πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ιταλία διατηρεί «την αυστηρότερη θέση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει παρόμοιο προηγούμενο ούτε στην Ευρώπη ούτε στην παγκόσμια ιστορία».
Η πλήρης συνέντευξη της Ιταλίδας πρωθυπουργού αναμένεται να μεταδοθεί αργότερα από τη RAI, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί εκτενέστερα για την υπόθεση και τις διεθνείς διαστάσεις της.