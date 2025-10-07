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Λονδίνο: Ζητά διευκρινίσεις από την ΕΕ για τον διπλασιασμό των δασμών στον χάλυβα
Ειδήσεις
22:10 - 07 Οκτ 2025

Λονδίνο: Ζητά διευκρινίσεις από την ΕΕ για τον διπλασιασμό των δασμών στον χάλυβα

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε κατεπειγόντως «διευκρινίσεις» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόταση για διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα, κίνηση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κλάδο της βρετανικής χαλυβουργίας.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Τρίτη 7/10 ότι προτίθεται να μειώσει σχεδόν στο μισό τις εισαγωγές χάλυβα που εξαιρούνται από δασμούς και να αυξήσει τους υπόλοιπους δασμούς στο 50%, με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα από τις διεθνείς πιέσεις.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για «υπαρξιακή απειλή», επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σοβαρότερες ακόμη και από εκείνες των δασμών που είχε επιβάλει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «συζητήσεις» με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον. «Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το συζητάμε ενεργά με την ΕΕ και τις ΗΠΑ», δήλωσε στους δημοσιογράφους από την Ινδία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο υπουργός Βιομηχανίας, Κρις ΜακΝτόναλντ, τόνισε από την πλευρά του ότι το Λονδίνο «ασκεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» για να αποσαφηνίσει το ταχύτερο δυνατό τις επιπτώσεις που θα έχει η πρόταση στους Βρετανούς παραγωγούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο NTB, η Νορβηγία εξαιρείται από το νέο μέτρο, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Έσπεν Μπαρτ Έιντε.

Η Βρετανία, η οποία ήδη καταβάλλει δασμούς 25% στις εξαγωγές χάλυβα προς τις ΗΠΑ βάσει συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τον Τραμπ τον Μάιο, στοχεύει τώρα σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού αυτού, επιδιώκοντας παράλληλα να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα του βρετανικού χάλυβα στις ευρωπαϊκές αγορές.

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