Άγκυρα: Πράξη «πειρατείας» η ισραηλινή επέμβαση στο νέο στολίσκο για τη Γάζα

Η Τουρκία καταδίκασε την επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον στόλου που επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για πράξη πειρατείας και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η επίθεση στον Στολίσκο της Ελευθερίας —στον οποίο συμμετείχαν Τούρκοι πολίτες και βουλευτές— αποδεικνύει πως η «γενοκτονική» κυβέρνηση του Ισραήλ στοχοποιεί κάθε ειρηνική πρωτοβουλία και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την απελευθέρωση και την επιστροφή των Τούρκων υπηκόων που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές, ενώ η Άγκυρα βρίσκεται σε συνεννόηση με άλλες χώρες για την τύχη των πολιτών τους που συμμετείχαν στην αποστολή.