Νέα Αριστερά: Ζητά κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βάρρα - Βορίδη για τις ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά ζητά την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος: «Μετά τη χθεσινή κατάθεση-κατηγορητήριο του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν ενεργεία συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος μίλησε για ξεκάθαρες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη, η κατ' αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα είναι πλέον μονόδρομος».

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει, επίσης, ότι η εξέταση αυτή καθίσταται ακόμα πιο επιβεβλημένη «μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του "χαμένου" υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», αναφερόμενη στην πρόσφατη διαχείριση κρίσιμων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η ανακοίνωση του κόμματος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην παραγραφή που επήλθε για τον κ. Βορίδη: «Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν μία μέρα μετά την παραγραφή για τον κ. Βορίδη, την οποία η κυβέρνηση μεθόδευσε με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα των επιστολικών ψήφων τον περασμένο Ιούλιο».

Η Νέα Αριστερά καταλήγει τονίζοντας την αδικία προς τους αγρότες: «Αν η κυβέρνηση αισθάνεται άνετα που απαλλάσσει τα στελέχη της από τις βαρύτατες ευθύνες τους, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αγρότες που δεν θα εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους δεν αισθάνονται καθόλου το ίδιο».

Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι μόνο μέσα από τη διαφάνεια και τη δικαστική διερεύνηση μπορούν να αποδοθούν ευθύνες και να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη για τους παραγωγούς.