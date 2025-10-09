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Ευρωβουλή: Ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στις ρωσικές παραβιάσεις και τις υβριδικές απειλές
Ειδήσεις
17:30 - 09 Οκτ 2025

Ευρωβουλή: Ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στις ρωσικές παραβιάσεις και τις υβριδικές απειλές

Reporter.gr Newsroom
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Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη (9/10), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τις «απερίσκεπτες και κλιμακούμενες ενέργειες της Ρωσίας» που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κρατών μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ρουμανίας. Καταγγέλλουν επίσης τις εσκεμμένες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε υποδομές ζωτικής σημασίας στη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Οι ενέργειες αυτές είναι μέρος του «συστηματικού στρατιωτικού και υβριδικού πολέμου και των προκλήσεων της Ρωσίας κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της», δηλώνουν οι ευρωβουλευτές, τονίζοντας ότι η Ρωσία φέρει πλήρη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη για τις ενέργειες στους εναέριους χώρους της Πολωνίας, της Εσθονίας και της Ρουμανίας.

Το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που επιτρέπει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν «συντονισμένη, κοινή και αναλογική δράση κατά όλων των παραβιάσεων του εναέριου χώρου τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης αεροπορικών απειλών». Χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΕΕ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (γνωστή ως «DroneWall») και για το Παρατηρητήριο Ανατολικών Συνόρων, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν άμεσες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας κατά μήκος της νότιας πτέρυγας της ΕΕ. Θεωρεί ότι το φάσμα των δολιοφθορών και των υβριδικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας κατά της ΕΕ ισοδυναμεί με κρατικά χρηματοδοτούμενη τρομοκρατία, ακόμη και αν δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένοπλη επίθεση.

Η ΕΕ πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα, λένε οι ευρωβουλευτές

Η ΕΕ πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και να δώσει το μήνυμα ότι οποιαδήποτε τρίτη χώρα επιχειρήσει να παραβιάσει την κυριαρχία των κρατών μελών θα αντιμετωπίσει αμέσως αντίποινα, αναφέρει το ψήφισμα. Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ώστε να υποσκαφθεί οριστικά η ικανότητα της χώρας να συνεχίσει τον βάναυσο επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Τα τιμωρητικά μέτρα θα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα κράτη που διευκολύνουν τη Ρωσία, όπως η Λευκορωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ θα πρέπει επίσης να επιβληθούν κυρώσεις κατά κινεζικών οντοτήτων που προμηθεύουν αγαθά «διπλής χρήσης» και στρατιωτικά είδη, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

Ζητώντας ενισχυμένο συντονισμό, ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των δομών του ΝΑΤΟ, το Κοινοβούλιο επιμένει στην επείγουσα ανάγκη γίνουν βήματα για μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, αξιοποιώντας και προχωρώντας πέρα από τα υφιστάμενα πλαίσια, όπως η Λευκή Βίβλος για την ευρωπαϊκή άμυνα και ετοιμότητα για το 2030. Η πρόοδος αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος και του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη αφενός για ισχυρότερο συντονισμό πολιτικοστρατιωτικού εναέριου χώρου, αφενός για καλύτερο εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων και των πολιτικών αρχών με μέσα για τον εντοπισμό και την άμυνα κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τις αρχές με μέσα για την αναχαίτιση drones σε εγκαταστάσεις υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αερολιμένες και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διδάγματα από την Ουκρανία

Το ψήφισμα ζητεί ουσιαστική ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά τόσο την τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών όσο και τα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της βιομηχανικής συνεργασίας. Καλεί επίσης τους συννομοθέτες της ΕΕ να οριστικοποιήσουν ταχέως τη νομοθεσία σχετικά με το ευρωπαϊκό βιομηχανικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας (EDIP) το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, από κοινού με τη «Δράση για την ασφάλεια της Ευρώπης» (SAFE), για τη δέσμευση χρηματοδοτικών πόρων για την άντληση διδαγμάτων από την Ουκρανία και τη στήριξη της πολεμικής της προσπάθειας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 469 ψήφους υπέρ, 97 κατά και 38 αποχές.

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