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Γερμανικό ΥΠΕΞ: Απαραίτητη η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα για τη διασφάλιση της σταθερότητας
Ειδήσεις
23:45 - 09 Οκτ 2025

Γερμανικό ΥΠΕΞ: Απαραίτητη η παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα για τη διασφάλιση της σταθερότητας

Reporter.gr Newsroom
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Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε την ανάγκη για παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα αποτελέσει μελλοντική απειλή, ενώ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Έθνη να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μετασυγκρουσιακή περίοδο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ημέρα χαράς», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη γρήγορης πρόσβασης ανθρωπιστικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Γάζας. «Ο λαός χρειάζεται μια προοπτική για την ανοικοδόμηση, για να σταματήσουν τα τρομερά βάσανά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ επανέλαβε τη βούληση της χώρας του να συμμετάσχει ενεργά στις προσπάθειες ανακούφισης και ανοικοδόμησης, ενώ επισήμανε τη σημασία συντονισμού των διεθνών προσπαθειών με το Ισραήλ. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα διασφαλίζει νομικά τις διαδικασίες και θα θέτει το πολιτικό πλαίσιο για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Ο Βάντεφουλ αναφέρθηκε επίσης στη διάσκεψη για το μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, επαινώντας τις διεθνείς πρωτοβουλίες, κυρίως των ΗΠΑ, και ζητώντας τη διαρκή συμμετοχή τους στις εξελίξεις. Τόνισε πως η λύση των δύο κρατών παραμένει ο τελικός στόχος, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σημαντικά στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν για την πραγματοποίησή της.

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