Ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη - Ακολουθούν πρόστιμα

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και στάλθηκαν ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων ή χωρίς καταβλημένα τέλη κυκλοφορίας, στο πλαίσιο κοινής δράσης των Υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της ΑΑΔΕ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα, χωρίς καταβολή τελών κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ. Διεξάγονται σύμφωνα με το Ν. 5113/2024, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δράσης για τη δημιουργία ενιαίας και ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων σχετικά με τα οχήματα και τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών τους με τις νόμιμες υποχρεώσεις, βάσει των στοιχείων των αρμόδιων αρχών.

Πρώτη φάση αποστολής ειδοποιήσεων

Στην πρώτη φάση αποστέλλονται ειδοποιήσεις για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως προς την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, αποστέλλονται:

108.781 ειδοποιήσεις (100.971 σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα) για μη ασφάλιση οχημάτων,

110.037 ειδοποιήσεις (101.721 σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα) για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Η ενημέρωση των πολιτών και των νομικών προσώπων γίνεται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στα δημόσια μητρώα. Όσοι έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν μέσω email από την ΑΑΔΕ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν το όχημά τους είτε μέσω gov.gr (ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» – υποκατηγορία «Οχήματα»), είτε απευθείας στην πλατφόρμα oximata.gov.gr, με είσοδο μέσω κωδικών TaxisNet. Η πρώτη φάση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και στοχεύει να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα συμμόρφωσης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αναφοράς 25 Αυγούστου 2025, για την πληρωμή τελών και την ασφάλιση του οχήματος.

Πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την ολοκλήρωση νέου κύκλου ελέγχων, όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί θα λάβουν ειδοποιήσεις με βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των ίδιων καναλιών (SMS, email, ταχυδρομείο). Για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, ενώ για τη μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας εφαρμόζονται πρόστιμα βάσει της κατηγορίας του οχήματος.

Οι έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και την ΑΑΔΕ, υπό το συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αξιοποιώντας δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Για πρώτη φορά πραγματοποιείται πλήρης διασταύρωση στοιχείων οχημάτων από όλα τα μητρώα των εμπλεκόμενων φορέων, τα οποία μέχρι σήμερα εμφάνιζαν σημαντικές αποκλίσεις, προκαλώντας συχνά καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους πολίτες. Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μέσα από διαδικασίες ελέγχου, καθαρισμού και ενοποίησης των δεδομένων.

Η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να εξαλείψει οριστικά τα προβλήματα που προέρχονται από την απουσία κοινής πληροφορίας, να δημιουργήσει έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου για την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών οχημάτων και να διαμορφώσει ένα σταθερό, αξιόπιστο και ασφαλές πλαίσιο κυκλοφορίας.