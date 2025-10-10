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Στον Λεκορνί έδωσε ξανά τα «κλειδιά» ο Μακρόν
Ειδήσεις
23:15 - 10 Οκτ 2025

Στον Λεκορνί έδωσε ξανά τα «κλειδιά» ο Μακρόν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επαναδιόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί στο αξίωμα του πρωθυπουργού, δίνοντάς του πλήρη ελευθερία κινήσεων, σύμφωνα με πηγές από το προεδρικό μέγαρο.

Ο Λεκορνί, με τη σειρά του, αποδέχθηκε την επανατοποθέτησή του, επικαλούμενος αίσθημα καθήκοντος και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι η χώρα θα έχει εγκαίρως κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να συμβολίζει την ανανέωση και την ποικιλομορφία, ζητώντας από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να μην έχουν προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

Η πρώτη του αποστολή είναι να παρουσιάσει νέο προϋπολογισμό έως τη Δευτέρα, παρότι μόλις πριν λίγες ημέρες, ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού.

Η αντίδραση της ακροδεξιάς

Η Εθνική Συσπείρωση επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μακρόν–Λεκορνί, ανακοινώνοντας ότι θα επιδιώξει την άμεση ανατροπή της. Ο Ζορντάν Μπαρντελά χαρακτήρισε τη νέα κυβέρνηση ως «δημοκρατική ντροπή» και «κακόγουστο αστείο», επισημαίνοντας ότι η μόνη της αποστολή είναι να αποφύγει τη διάλυση της Βουλής και τις εκλογές, δηλαδή «τη βούληση του λαού».

Το σχόλιο Μελανσόν

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, σχολίασε σκωπτικά ότι όσο κι αν γυρίζει το «καρουζέλ» των πολιτικών εξελίξεων, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, καθώς ο Μακρόν παραμένει αμετακίνητος στη θέση του, ανίκανος να προσφέρει κάτι διαφορετικό πέρα από τον εαυτό του.

«Με κάθε περιστροφή του καρουζέλ, το πομπόν παραμένει στην ίδια θέση. Όσοι υπήρξαν το φόντο αυτής της κωμωδίας μένουν με τον εξευτελισμό. Ο Μακρόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι Μακρόν», έγραψε ο Μελανσόν στο Χ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 23:52
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