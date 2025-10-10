Στον Λεκορνί έδωσε ξανά τα «κλειδιά» ο Μακρόν

Ο Λεκορνί, με τη σειρά του, αποδέχθηκε την επανατοποθέτησή του, επικαλούμενος αίσθημα καθήκοντος και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι η χώρα θα έχει εγκαίρως κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να συμβολίζει την ανανέωση και την ποικιλομορφία, ζητώντας από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να μην έχουν προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Η πρώτη του αποστολή είναι να παρουσιάσει νέο προϋπολογισμό έως τη Δευτέρα, παρότι μόλις πριν λίγες ημέρες, ο Λεκορνί είχε παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού.

Η αντίδραση της ακροδεξιάς

Η Εθνική Συσπείρωση επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μακρόν–Λεκορνί, ανακοινώνοντας ότι θα επιδιώξει την άμεση ανατροπή της. Ο Ζορντάν Μπαρντελά χαρακτήρισε τη νέα κυβέρνηση ως «δημοκρατική ντροπή» και «κακόγουστο αστείο», επισημαίνοντας ότι η μόνη της αποστολή είναι να αποφύγει τη διάλυση της Βουλής και τις εκλογές, δηλαδή «τη βούληση του λαού».

Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.



Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun… — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025

Το σχόλιο Μελανσόν

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, σχολίασε σκωπτικά ότι όσο κι αν γυρίζει το «καρουζέλ» των πολιτικών εξελίξεων, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, καθώς ο Μακρόν παραμένει αμετακίνητος στη θέση του, ανίκανος να προσφέρει κάτι διαφορετικό πέρα από τον εαυτό του.

«Με κάθε περιστροφή του καρουζέλ, το πομπόν παραμένει στην ίδια θέση. Όσοι υπήρξαν το φόντο αυτής της κωμωδίας μένουν με τον εξευτελισμό. Ο Μακρόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι Μακρόν», έγραψε ο Μελανσόν στο Χ.