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THEON: Συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 9,8% στην Exosens
Επιχειρήσεις
13:13 - 11 Οκτ 2025

THEON: Συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 9,8% στην Exosens

Reporter.gr Newsroom
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Η Theon International Plc (THEON) κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τις επενδυτικές εταιρίες HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, που ανήκουν στην Groupe HLD (HLD), για την αγορά ποσοστού 9,8% της Exosens SA (EXOSENS) έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ύψους €268,7εκατ., που αντιστοιχεί σε €54,0 ανά μετοχή.

Η EXOSENS είναι μια κορυφαία γαλλική εταιρία που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η THEON θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την Groupe HLD.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση των ρυθμιστικών γνωστοποιήσεων σε επιλεγμένες χώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι UBS Europe SE και Citibank Europe PLC συμφώνησαν να παρέχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge facility), η οποία προορίζεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και νέας έκδοσης μετοχών, εντός των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων των μετόχων, με στόχο τη διατήρηση μιας ισχυρής και ευέλικτης κεφαλαιακής δομής. Η UBS Europe SE λειτούργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της THEON, ενώ η Clifford Chance παρείχε νομικές συμβουλές.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, σχολίασε: «Η THEON και η EXOSENS είναι στενοί εμπορικοί συνεργάτες εδώ και χρόνια, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η THEON παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της μακροχρόνιας εμπορικής συνεργασίας της με την EXOSENS, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις υφιστάμενες συμβατικές συμφωνίες».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 21:04
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