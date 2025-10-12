Τσουκαλάς: Η ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη «βαραίνει» τους Έλληνες φορολογούμενους

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), επισημαίνοντας ότι οι διαδοχικές αστοχίες της κυβέρνησης επιβαρύνουν τους πολίτες οικονομικά.

Όπως τόνισε, «το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 εκατ. στον ανάδοχο του έργου, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του». Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «την ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι», καθώς ένα έργο με αρχικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ κοστίζει ήδη 124,5 εκατ. παραπάνω χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά δεν βρίσκει για τους αγρότες και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα», ενώ «δεν θέλει να δώσει σε μισθωτούς και συνταξιούχους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα λόγω της ακρίβειας».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και δώρα στα συμφέροντα. Ο λαός έχει πια άλλη επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ».