Αιματηρές συγκρούσεις στη Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε μάχες μεταξύ φατριών και Χαμάς

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρές μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς και σε ένοπλους της οικογένειας Ντουγκμούς στη Γάζα, σε ένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια εσωτερικής βίας μετά το τέλος των μεγάλων ισραηλινών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντονων ανταλλαγών πυρών κοντά στο Ιορδανικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου μασκοφόροι μαχητές της Χαμάς συγκρούστηκαν με ενόπλους της φατρίας.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν τους ενόπλους και ενεπλάκησαν σε «σφοδρές μάχες» με στόχο τη σύλληψή τους, προσθέτοντας ότι οκτώ μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν από «ένοπλη επίθεση μιας πολιτοφυλακής». Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι 19 μέλη της οικογένειας Ντουγκμούς και οκτώ μαχητές της Χαμάς έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των συγκρούσεων το Σάββατο.

Σύμφωνα με το BBC, oι εχθροπραξίες ξέσπασαν στη συνοικία Tel al-Hawa στο νότιο τμήμα της Γάζας, όταν περίπου 300 μαχητές της Χαμάς επιχείρησαν να εισβάλουν σε συγκρότημα κατοικιών όπου είχαν οχυρωθεί ένοπλοι της οικογένειας Ντουγκμούς.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές χάους και τρόμου, καθώς δεκάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους υπό πυρά — πολλές από αυτές για ακόμη μία φορά μέσα σε λίγους μήνες. «Αυτή τη φορά οι άνθρωποι δεν έφευγαν από τις ισραηλινές επιθέσεις», δήλωσε ένας κάτοικος. «Έφευγαν από τους δικούς τους ανθρώπους».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς ανέφερε πως στόχος των δυνάμεων είναι η «αποκατάσταση της τάξης», προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε ένοπλη δραστηριότητα εκτός του πλαισίου της αντίστασης» θα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την έναρξη της σύγκρουσης. Η Χαμάς υποστήριξε ότι ένοπλοι της Ντουγκμούς σκότωσαν δύο μαχητές της και τραυμάτισαν άλλους πέντε, γεγονός που οδήγησε στην επιχείρηση εναντίον τους.

Αντίθετα, πηγή από την οικογένεια Ντουγκμούς ανέφερε σε τοπικά μέσα πως η Χαμάς προσπάθησε να τους εκδιώξει από κτίριο που λειτουργούσε παλαιότερα ως Ιορδανικό Νοσοκομείο, όπου είχαν καταφύγει μετά την καταστροφή των σπιτιών τους από ισραηλινά πλήγματα στη συνοικία αλ-Σάμπρα. Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς επιδίωκε να χρησιμοποιήσει το χώρο για να εγκαταστήσει νέα στρατιωτική βάση.

Τοπικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαμάς έχει καλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της να επιστρέψουν για να αποκαταστήσουν τον έλεγχο στις περιοχές που πρόσφατα εκκενώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένοπλες μονάδες της οργάνωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορες περιοχές της πόλης, μερικές φορώντας πολιτικά ρούχα και άλλες τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας. Το γραφείο Τύπου της Χαμάς, πάντως, διέψευσε ότι αναπτύσσει «μαχητές στους δρόμους».