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Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο παράρτημα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λ. Συγγρού
Ειδήσεις
21:44 - 12 Οκτ 2025

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της έκρηξης στο παράρτημα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λ. Συγγρού

Reporter.gr Newsroom
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Στη δημοσιότητα έδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τόσο τη στιγμή τοποθέτησης όσο και της έκρηξης του μηχανισμού έξω από το παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού, τα ξημερώματα.

Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει τις κινήσεις τριών ατόμων, δύο εκ των οποίων πλησιάζουν το κτίριο, ενώ το τρίτο φαίνεται να κρατά σακίδιο που περιέχει τον εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από επτά γκαζάκια και δοχεία με εύφλεκτο υγρό, τα οποία και πυροδοτεί λίγο αργότερα.

Στα πλάνα που ακολουθούν, φαίνονται τα τρία άτομα να απομακρύνονται βιαστικά από το σημείο μετά την έκρηξη.

Οι ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) συνέλεξαν τα υπολείμματα του μηχανισμού και τα μετέφεραν στα εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση. Οι Αρχές αναμένουν πλέον προκήρυξη ανάληψης ευθύνης, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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