Αποθέωση Τραμπ στην Κνεσέτ: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα (Δευτέρα, 13/10) η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανεβαίνει στο βήμα εν μέσω πανηγυρισμών κι ενώ οι Ισραηλινοί βουλευτές τον χειροκροτούσαν όρθιοι και επευφημούσαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα μετά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, έκανε λόγο για «μία ιστορική μέρα» για «την αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», σημειώνοντας ότι είναι μία μέρα «μεγάλης χαράς, μεγάλης ελπίδας» και «θα πούμε ένα ευχαριστώ στον παντοδύναμο Θεό, στον Ισαάκ, στον Αβραάμ και στον Ιακώβ».

«Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, 20 γενναίοι άνθρωποι επιστρέφουν στις οικογένειές τους. Μετά από δύο χρόνια πολέμου τα πολυβόλα σιγούν, και ο ήλιος ανατέλλει στη γη της επαγγελίας που θα ζήσει για πάντα εν ειρήνη.

Πρόκειται για τον τερματισμό του τρόμου. Είναι η έναρξη μιας εποχής που κατακτήθηκε η ελπίδα.», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και δεν είναι ο πιο εύκολος για να διαπραγματευτείς μαζί του αλλά αυτόν τον καθιστά ακόμα πιο μεγάλο.

Σε ευχαριστώ Μπίμπι. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλα τα αραβικά-μουσουλμανικά κράτη που έπεισαν τη Χαμάς να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ, ενώ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως τον μεγαλύτερο φίλο της Αμερικής.

«Οι επόμενες γενιές θα θυμούνται αυτή τη στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν προς το καλύτερο», υπογράμμισε ακόμη, τονίζοντας πως πρόκειται για μία «χρυσή εποχή για τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή».

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ διακόπηκε για λίγα δευτερόλεπτα, εξαιτίας της αναστάτωσης που προέκυψε μετά τις διαμαρτυρίες ενός Άραβα βουλευτή-μέλους του κοινοβουλίου, του Αϊμάν Οντέχ, ο οποίος κρατούσε ένα πανό που έγραφε τη λέξη «γενοκτονία» και φώναζε συνθήματα κατά του Τραμπ. Αμέσως αποβλήθηκε από την αίθουσα και η ομιλία συνεχίστηκε, με τον Τραμπ να αναφέρεται επαινετικά στους συνεργάτες του - Στιβ Γουίτκοφ, Μάρκο Ρούμπιο, Τζάρεντ Κούσνερ και Πιτ Χέγκσεθ – οι οποίοι βοήθησαν, όπως είπε, για τον τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα, ανέφερε για τον Ρούμπιο ότι χάρη στη θητεία του στο αμερικανικό ΥΠΕΞ θα μείνει στην ιστορία.

Το κλίμα στην Κνεσέτ συνέχισε να είναι πανηγυρικό καθόλη τη διάρκεια της ομιλίας του, με τους βουλευτές να χειροκροτούν και να τον εγκωμιάζουν, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ επανάλαβε τους ισχυρισμούς του πως έχει τερματίσει 8 πολέμους, αφού καταφέρνει να προωθεί την ειρήνη δια της ισχύος και η προσωπικότητα είναι – όπως υποστήριξε – καταλυτική.

Αναγνώρισε, δε, στο Ισραήλ πως χρησιμοποίησε σωστά τα όπλα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την αμερικανική διπλωματική βοήθεια, γεγονός που οδήγησε σε αυτήν τη «νίκη».

«Έχουμε το πιο ισχυρό οπλοστάσιο στον κόσμο» είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι πολλές φορές ο «Μπίμπι» του τηλεφώνησε ζητώντας του κάτι, που ο ίδιος «δεν ήξερα καν τι είναι». Αλλά «χρησιμοποιήσατε τα όπλα μας σωστά», ανέφερε ο Τραμπ εκτιμώντας ότι αυτό «οδήγησε στην ειρήνη».

Τόνισε, δε, πως η Λωρίδα της Γάζας θα αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς θα αφοπλιστεί, ενώ απευθυνόμενος προσωπικά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου αναρωτήθηκε αν θα ήθελε να συνάψει συμφωνία με το Ιράν, το οποίο όπως υποστήριξε αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλη επιλογή.

Δεν παρέλειψε, ακόμη, να αναφέρει πως η «επιτυχία» στο Ιράν ήταν η τελευταία ευκαιρία να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών.

Ο Νετανιάχου είχε το θάρρος να πει «φτάνει»

«Θέλω να συγχαρώ τον Νετανιάχου που είχε θάρρος να πει “φτάνει”», είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος και προσέθεσε:

«Η επιλογή για τους Παλαιστινίους είναι ξεκάθαρη, να φύγουν από το μονοπάτι της βίας. Ήρθε η ώρα να επικεντρωθούν στο πώς θα οικοδομήσουν τη ζωή τους,



Η εστίαση του λαού της Γάζας είναι να αποκαταστήσουν τη ζωή τους. Θα είμαι εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Θα φτιάξουμε το «Συμβούλιο της Ειρήνης». Όλα τα έθνη που εμπλέκονται θέλουν να αναλάβουν την προεδρία. Αυτό δεν το είχαμε υπολογίσει. Χρειάζεται πλούτος για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Υπάρχουν πολλά αραβικά κράτη που θέλουν να ανοικοδομήσουν την περιοχή.



Αυτοί θέλουν το καλό του Ισραήλ επίσης».

Ακολούθως, ο Τραμπ ζήτησε να δώσουν «χάρη» στον Νετανιάχου για τις κατηγορίες διαφθοράς που αντιμετωπίζει. Απευθυνόμενος, δε, και πάλι στον Νετανιάχου, του είπε πως «καλός άνθρωπος ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ξέρει τι κάνει. Ωραίος τύπος. Μπίμπι, μπορείς να είσαι λίγο πιο καλός τώρα, γιατί δεν είσαι σε πόλεμο».

Σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο ανέφερε, δε, πως κανονικά θα έπρεπε να είναι ήδη εκεί, αλλά καθυστέρησε με τις ομιλίες στο Ισραήλ και χαριτολογώντας είπε: «Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Εκτός από το να με καθυστερείτε να μη μου αρέσουν και αυτά που είπατε.»

Όσο για το περιεχόμενο της συνόδου εξέφρασε την επιθυμία του «όλοι να βάλουν την υπογραφή τους στις Συμφωνίες του Αβραάμ» και είπε χαρακτηριστικά πως στη σύνοδο θα συμμετέχουν «τα πιο ισχυρά και τα πιο πλούσια κράτη της περιοχής με επικεφαλής κορυφαίες προσωπικότητες στην Αίγυπτο.»

«Το ταξίδι όμως που ξεκινήσαμε και οδήγησε στις συμφωνίες του Αβραάμ και την κατάπαυση πυρός στη Γάζα έδειξε ότι η ειρήνη είναι εφικτή», προσέθεσε και εν μέσω αποθέωσης από την Κνεσέτ, ολοκλήρωσε την ομιλία του, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα να οικοδομηθούν νέοι δεσμοί φιλίας και συνεργασίας.

Ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλεσε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το κράτος του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», καθώς καλωσόριζε τον Τραμπ στη συγκέντρωση.

Τον ευχαρίστησε, δε, για μία ακόμη φορά αφού – όπως είπε – η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ήρθε την κατάλληλη στιγμή, όταν πολλές κυβερνήσεις είχαν πιστέψει την «προπαγάνδα της Χαμάς» και είχαν σκληρύνει τη στάση τους προς το Ισραήλ.

Λαπίντ: Είμαστε η μόνη Δημοκρατία στη Μέση Ανατολή

«Το Ισραήλ είναι η πιο ισχυρή χώρα στη Μέση Ανατολή γιατί είμαστε η μόνη Δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Εξασφαλίζουμε την ισονομία σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από φύλλο, φυλή ή θρησκεία. Αυτές είναι οι αξίες μας», είπε ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης από το βήμα της Κνεσέτ αν και οι Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.», είπε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα αμέσως μετά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Οι γείτονές μας πρέπει να κατανοήσουν κάτι ακόμα σε σχέση με εμάς. Δεν πρόκειται να πάμε κάπου αλλού. Η ιστορία μας δεν τελείωσε στη Βίβλο. Τότε ξεκίνησε. Η πραγματική έκθεση σχετικά με τις προθέσεις του Ισραήλ βρίσκεται στο βιβλίο της "Γενέσεως"», είπε ακόμη και υπογράμμισε: «Ποτέ δεν υπήρξε γενοκτονία, ποτέ δεν υπήρξε σκοπούμενος λιμός».

Στο τέλος της ομιλίας του, οι βουλευτές - του κυβερνητικού συνασπισμού συμπεριλαμβανομένων - τον χειροκρότησαν όρθιοι· μεταξύ αυτών και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.