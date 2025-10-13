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Μπέσεντ: Ο Τραμπ βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να συναντήσει τον Σι
Ειδήσεις
15:14 - 13 Οκτ 2025

Μπέσεντ: Ο Τραμπ βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να συναντήσει τον Σι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να συναντηθεί με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης των εντάσεων που σχετίζονται με τις εμπορικές τους διαφορές, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (13/10) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Η τελευταία κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σημειώθηκε την Πέμπτη (9/10), όταν το Πεκίνο ενίσχυσε σημαντικά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Τραμπ την Παρασκευή (10/10).

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές το Σαββατοκύριακο. «Έχουμε μειώσει σημαντικά τις εντάσεις», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network. «Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί δεν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Θα συναντηθεί με τον Σι στην Κορέα. Πιστεύω ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν πολλές τεχνικές συναντήσεις στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, αναμένουν στήριξη από συμμάχους όπως οι Ευρωπαίοι, η Ινδία και οι δημοκρατίες της Ασίας. «Η Κίνα είναι μια οικονομία διοίκησης και ελέγχου. Δεν πρόκειται να μας διοικήσουν ούτε να μας ελέγξουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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