ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Ανοίκειοι χαρακτηρισμοί δεν καλύπτουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «αντί να επιδεικνύει εκνευρισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα που αποφεύγει εδώ και ημέρες».
Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε τα εξής ερωτήματα:
- Πώς είναι δυνατόν να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας, ο οποίος κατονόμασε πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ως εντολοδόχο συμφερόντων;
- Πώς εξηγείται το γεγονός ότι πληροφορίες από τη μυστική έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν συνεχώς στο Μέγαρο Μαξίμου και ότι σημειώματα του κ. Βάρρα διαβιβάζονται στον στενό κύκλο συνεργατών του πρωθυπουργού, ενώ ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα;