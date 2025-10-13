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ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Ανοίκειοι χαρακτηρισμοί δεν καλύπτουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
14:59 - 13 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Ανοίκειοι χαρακτηρισμοί δεν καλύπτουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστηρίζει ότι «ο κ. Μαρινάκης, πιεσμένος από τις συνεχείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρεί με ανοίκειους χαρακτηρισμούς απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση να υπερβεί το πολιτικό αδιέξοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «αντί να επιδεικνύει εκνευρισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα που αποφεύγει εδώ και ημέρες».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε τα εξής ερωτήματα:

  • Πώς είναι δυνατόν να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας, ο οποίος κατονόμασε πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ως εντολοδόχο συμφερόντων;
  • Πώς εξηγείται το γεγονός ότι πληροφορίες από τη μυστική έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν συνεχώς στο Μέγαρο Μαξίμου και ότι σημειώματα του κ. Βάρρα διαβιβάζονται στον στενό κύκλο συνεργατών του πρωθυπουργού, ενώ ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα;
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