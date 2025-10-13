ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Ανοίκειοι χαρακτηρισμοί δεν καλύπτουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, υποστηρίζει ότι «ο κ. Μαρινάκης, πιεσμένος από τις συνεχείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρεί με ανοίκειους χαρακτηρισμούς απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση να υπερβεί το πολιτικό αδιέξοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «αντί να επιδεικνύει εκνευρισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα που αποφεύγει εδώ και ημέρες».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε τα εξής ερωτήματα: