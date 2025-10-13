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FT: Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον με φόντο τους πυραύλους Tomahawk και το τέλος του πολέμου
Ειδήσεις
18:10 - 13 Οκτ 2025

FT: Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον με φόντο τους πυραύλους Tomahawk και το τέλος του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Μία κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (17/10) στην Ουάσιγκτον, έπειτα από συζητήσεις που αφορούν την πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία και τις προοπτικές λήξης του πολέμου, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλούνται οι Financial Times.

Η συνάντηση ακολουθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο ηγετών το Σαββατοκύριακο, στη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν η πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk και τρόποι για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Παράλληλα, ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκινά σειρά επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως προτίθεται να απειλήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα αποστείλει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία εάν δεν σταματήσει τον πόλεμο. «Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω «Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Tomahawk»», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως ο Ζελένσκι του ζήτησε την αποστολή Tomahawk κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας το περασμένο Σάββατο. «Οι Tomahawk αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ. «Θέλουν οι Ρώσοι να εκτοξευτούν Tomahawk προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», πρόσθεσε με ρητορικό ύφος.

Οι πύραυλοι Tomahawk διαθέτουν δραστικό βεληνεκές περίπου 2.500 χιλιομέτρων, γεγονός που θα έθετε τη ρωσική πρωτεύουσα εντός εμβέλειας, εφόσον οι ουκρανικές δυνάμεις τους αποκτούσαν.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο έχει δεσμευθεί να τερματίσει μέσα σε 24 ώρες αφότου επιστρέψει στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αποτελεί, όπως είπε, τη δυσκολότερη ένοπλη σύρραξη που έχει επιχειρήσει να επιλύσει.

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