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ΣτΕ: Συνταγματικός ο τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος - Απορρίφθηκαν οι προσφυγές επαγγελματιών
Οικονομία
18:05 - 13 Οκτ 2025

ΣτΕ: Συνταγματικός ο τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος - Απορρίφθηκαν οι προσφυγές επαγγελματιών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό και νόμιμο τον προσδιορισμό του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, απορρίπτοντας επτά αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει ελεύθεροι επαγγελματίες, δικηγόροι και άλλοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς.

Οι αιτήσεις στρέφονταν κατά της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτό προσδιορίζεται τεκμαρτά, βάσει του νέου συστήματος φορολόγησης.

Η υπόθεση συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 28 Μαρτίου 2025, ενώ οι αποφάσεις (1798, 1800/2025 κ.ά.) εκδόθηκαν με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτριες τις συμβούλους Επικρατείας Κωνσταντίνα Λαζαράκη και Βασιλική Μόσχου.

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου φορολόγησης ελευθέρων επαγγελματιών, όπως έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι προσφυγές επαγγελματικών φορέων

Οι επαγγελματίες που είχαν προσφύγει υποστήριζαν ότι το νέο σύστημα οδηγεί σε άδικη και αντισυνταγματική φορολόγηση, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα των επιχειρήσεων, αλλά στηρίζεται σε υποθετικά κριτήρια. Ζητούσαν, επίσης, την ακύρωση της διαδικασίας τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος, θεωρώντας ότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Το ΣτΕ, ωστόσο, απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά, κρίνοντας ότι το σύστημα είναι θεμιτό και ότι παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των φορολογουμένων.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι ο τρόπος τεκμαρτού προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και εξειδικεύεται με την απόφαση 1055/2024 της ΑΑΔΕ, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ρύθμιση εξυπηρετεί λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς αποσκοπεί στη διασφάλιση της φορολογικής δικαιοσύνης και στην αντιμετώπιση φαινομένων εκτεταμένης φοροδιαφυγής, επιτρέποντας παράλληλα τη δυνατότητα αμφισβήτησης του προσδιορισμού με αποδεικτικά στοιχεία από τον φορολογούμενο.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 19:47
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