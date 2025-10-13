Πιερρακάκης: Το μάξιμουμ των δυνατοτήτων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξήγησε τη Δευτέρα (13/10) στη Βουλή τη φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. «Πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή τομή, ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Μόνο έτσι διαμορφώνουμε τις συνθήκες για μια ισχυρή κοινωνία και όχι για μια οφθαλμαπάτη ευημερίας, που θα χαθεί στην πρώτη στιγμή της συγκυρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο υπουργός υπερασπίστηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού που συζητείται επί δύο ημέρες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, σημειώνοντας πως «σε αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας γίνεται το μάξιμουμ, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας».

Οι εισηγητές των κομμάτων είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι κατέθεσε ένα προσχηματικό σχέδιο, το οποίο, αν και περιλαμβάνει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στην κοινωνία εξαιτίας της έμμεσης φορολογίας, της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και της συνεχιζόμενης λιτότητας.

Ο κ. Πιερρακάκης αντέτεινε ότι «το μάξιμουμ που μπορεί να γίνει, με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, εδώ σε αυτό το κείμενο, γίνεται», προσθέτοντας πως ο μόνος τρόπος να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα των μέτρων είναι η συνέχιση της σταθερής και συστηματικής πορείας ανάπτυξης.

«Το να μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μπορούμε να αναπτυσσόμαστε ταυτόχρονα, πάνω από το μέσο όρο, να είμαστε πυλώνας σταθερότητας, πολιτικής και δημοσιονομικής, να αυξάνουμε τις επενδύσεις. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να δούμε ποια είναι η εικόνα σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, πρέπει να σκεφτούμε τι παραλάβαμε και πού είμαστε», ανέφερε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει «μια πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση», αν και δεν έχει φτάσει ακόμη στις πλήρεις δυνατότητές της. Υπενθύμισε ότι «παραλάβαμε τις επενδύσεις, στο ΑΕΠ, στο 11% το 2019 με τον ευρωπαϊκό μέσο να κάθεται στο 21%. Τώρα είναι 15,3%, με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού διαρκώς να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο». Όπως είπε, «το αναπτυξιακό σκέλος, που είναι σαφώς καλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πηγαίνει διαρκώς καλύτερα όσο συνεχίζεται αυτή η συστηματική δουλειά».

Αναγνωρίζοντας πως «υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν» και «πολίτες που πρέπει να στηριχθούν», ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η αντιμετώπιση των δυσκολιών απαιτεί σταθερότητα και συνεχή προσπάθεια, απορρίπτοντας λογικές «μαγικών λύσεων». «Εκείνοι οι οποίοι υποσχέθηκαν στην ελληνική κοινωνία, ότι μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα με μια μαγική λύση, συνήθως όχι μόνο δεν τα έλυναν αλλά χειροτέρευαν την προοπτική της χώρας. Αυτό δείχνει η ιστορία», ανέφερε.

Κατέληξε λέγοντας πως «αυτό το προσχέδιο μας πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά, είναι υπέρ της κοινωνίας και ακριβώς γι’ αυτό είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που το καταθέτουμε εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Το χρέος και το μήνυμα στις αγορές

Η κυβέρνηση δέχθηκε κριτική και για την απόφαση πρόωρης αποπληρωμής χρέους, την οποία ο κ. Πιερρακάκης υπερασπίστηκε ως ένδειξη δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

«Ταμειακά διαθέσιμα θα ήταν το χρέος αν δεν αποπληρώναμε χρέος νωρίτερα. Δεν θα μας επέτρεπε ο κανόνας δαπανών να τα ξοδέψουμε. Τι να τα κάναμε τα ταμειακά διαθέσιμα; Αντιθέτως, το γεγονός ότι επιλέγουμε να κάνουμε αυτό το σινιάλο, αποπληρώνοντας το πρώτο μνημόνιο στις αγορές, δείχνει μια δημοσιονομική σοβαρότητα», είπε.

Υπογράμμισε ότι «το 2026, το χρέος της γενικής κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ», εκτιμώντας ότι θα διαμορφωθεί κάτω από το 140% του ΑΕΠ, στο 137,6% — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

«Είναι εξαιρετικά πιθανό, με αυτό τον υπολογισμό, να πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην ΕΕ», είπε ο υπουργός, τονίζοντας πως αυτή η αποκλιμάκωση «αποτελεί ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές», συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους δανεισμού και δημιουργώντας περιθώρια για εξοικονόμηση πόρων που ωφελούν τους πολίτες.

Τα «συγχαρητήρια για τη διαχείριση»

Αναφερόμενος στις διεθνείς εντυπώσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη συνετή δημοσιονομική της πορεία.

«Δεν θα ισχυριστώ ποτέ ότι η Ελλάδα συνιστά οικονομικό παράδεισο. Θα πρέπει να ζει αλλού όμως και όποιος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα είναι μια κόλαση», είπε, επισημαίνοντας πως «οποτεδήποτε συζητούμε με ευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα το οποίο μας λένε οι εταίροι μας εκεί είναι «συγχαρητήρια για τη διαχείριση με την οποία έχετε πετύχει»».

Εξήγησε ότι «πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβλήματα», ενώ «το γαλλικό και το ιταλικό σπρέντ αντανακλούν κάτι σε σχέση με το δικό μας». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι όλη αυτή η πρόοδος «έχει γίνει με το αίμα του ελληνικού λαού», που υπέστη βαριές απώλειες κατά την κρίση, χάνοντας «25 μονάδες του ΑΕΠ».

Τόνισε ότι «όποιος έχει κυβερνήσει σε δύσκολους καιρούς γνωρίζει τι κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός και δεν γονάτισε», επισημαίνοντας πως «στα βασικά αυτής της δύσκολης δουλειάς πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε».

Ο προϋπολογισμός του 2026

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αποτροπή κινδύνων για την ανάπτυξη.

Επεσήμανε ότι η εισοδηματική και επενδυτική πολιτική πρέπει να παραμείνουν εντός ορίων, ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία. Για το 2025 προβλέπεται, όπως είπε, η ελληνική οικονομία να διατηρήσει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ να συνεχιστεί και ο πληθωρισμός να υποχωρήσει.

Αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι αυτά «θα διευρύνονται, εφόσον συνεχίζεται η πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης».

Τόνισε ότι η αναδιαμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος επικεντρώνεται στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη, καθώς «η μείωση των συντελεστών ωφελεί εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες». Σύμφωνα με τον υπουργό, οι παρεμβάσεις αυτές θα ελαφρύνουν φορολογικά πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ τα μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και οι παρεμβάσεις για το στεγαστικό θα ωφελήσουν περισσότερους από 1 εκατομμύριο. Επιπλέον, η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά θα ωφελήσει 670.000 συνταξιούχους.

Ο υπουργός υπενθύμισε ακόμη παρεμβάσεις όπως οι αυξήσεις συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, η ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και ΑμεΑ με 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, η μείωση και ο μηδενισμός φορολογικών συντελεστών για νέους, και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά.

Όπως σημείωσε, όλα αυτά «συγκροτούν μια πολιτική άμεσης ενίσχυσης του εισοδήματος», που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη, ενώ η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική της πορεία, φθάνοντας το 2026 στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008.