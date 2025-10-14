ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας για ναυάγιο στο Αγαθονήσι το 2018 με 16 νεκρούς

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα για το ναυάγιο που σημειώθηκε στο Αγαθονήσι το 2018, με τραγικό απολογισμό δεκαέξι νεκρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), η οποία εκπροσώπησε τις οικογένειες 14 θυμάτων, το Λιμενικό Σώμα απέτυχε να παράσχει βοήθεια στους πρόσφυγες, παρά το γεγονός ότι συγγενείς των επιβατών, που βρίσκονταν ήδη στη Σάμο, είχαν ενημερώσει εγκαίρως και επανειλημμένα τις αρχές με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Αναλυτικότερα:

«Το Λιμενικό Σώμα αρνήθηκε ότι η ημέρα του συμβάντος ήταν η Παρασκευή 16η Μαρτίου και ισχυρίστηκε ότι συνέβη μία ημέρα αργότερα (Σάββατο 17 Μαρτίου), ημέρα κατά την οποία εντοπίστηκαν οι επιζήσαντες».

Όσο για την απόφαση του δικαστηρίου, η RSA, εξηγεί, ότι «η καταδίκη του Δικαστηρίου αναφέρεται στην παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ (παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή). Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι ελληνικές αρχές δεν έπραξαν τα απαραίτητα για να διασώσουν τους ανθρώπους, μολονότι όφειλαν να γνωρίζουν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος ήδη από τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, όταν ενημερώθηκαν για το περιστατικό από τον συγγενή των θυμάτων. Το Λιμενικό Σώμα δεν εφάρμοσε κατάλληλο σχέδιο για να εντοπίσει ανθρώπους που είχαν ήδη πέσει στη θάλασσα, και ολοκλήρωσε σύντομα την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μολονότι οι άνθρωποι δεν είχαν εντοπιστεί, χωρίς μάλιστα να ενημερώσει τον συγγενή τους».

«Περαιτέρω, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της αναποτελεσματικότητας της ποινικής έρευνας του περιστατικού από την Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά, η οποία έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έκρινε ότι η έρευνα που διεξήχθη από όργανα του Λιμενικού Σώματος (Λιμεναρχείο Σάμου, Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων) δεν ήταν ανεξάρτητη, λόγω της ύπαρξης ιεραρχικών και θεσμικών δεσμών μεταξύ των υπόπτων και των αρμόδιων αρχών. Θεώρησε, δε, ισχυρή ένδειξη έλλειψης ανεξαρτησίας το γεγονός ότι εκδόθηκε δελτίο τύπου του Λιμενικού Σώματος που διέκρινε τις δύο ημερομηνίες των ναυαγίων ενώ εκκρεμούσε ακόμη η έρευνα. Παράλληλα, το ΕΔΔΑ τόνισε κρίσιμες ελλείψεις στην εξέταση του αποδεικτικού υλικού, λόγω της αναιτιολόγητης μη λήψης υπόψη του ηχητικού μηνύματος μίας εκ των θυμάτων προς τις αρχές, αλλά και των σοβαρών πλημμελειών στις ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων», τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει, απαριθμώντας τις καταδίκες της Ελλάδας από το Δικαστήριο του Στρασβούργου για «παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και για αδυναμία διερεύνησης των περιστατικών στην Εισαγγελία Ναυτοδικείου, από το πολύνεκρο ναυάγιο του Φαρμακονησίου (Safi κατά Ελλάδας) μέχρι τους θανάτους προσφύγων από πυρά λιμενικών στην Ψέριμο (Alkhatib κατά Ελλάδας) και τη Σύμη (Almukhlas κατά Ελλάδας)».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στις πρώτες ώρες της 16ης Μαρτίου 2018, ένας νεαρός πρόσφυγας από τη δομή φιλοξενίας της Σάμου ειδοποίησε τις αρχές, μόλις έλαβε μήνυμα από την αδελφή του με τις συντεταγμένες της βάρκας στην οποία επέβαινε, μαζί με μέλη της οικογένειάς της και άλλους πρόσφυγες. Η βάρκα βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο βύθισης, γεγονός που σύντομα επιβεβαιώθηκε.

Οι επιβαίνοντες παρέμειναν στη θάλασσα για ώρες χωρίς καμία βοήθεια, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος συνέβαινε διαδοχικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι αργά το απόγευμα της 16ης Μαρτίου.

Ο τελικός απολογισμός ήταν δεκαέξι νεκροί από πνιγμό και μόλις τρεις διασωθέντες.