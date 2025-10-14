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Εθνική Ασφαλιστική: Χρυσή Διάκριση από τον οργανισμό αξιολόγησης EcoVadis για τη δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη
Επιχειρήσεις
18:36 - 14 Οκτ 2025

Εθνική Ασφαλιστική: Χρυσή Διάκριση από τον οργανισμό αξιολόγησης EcoVadis για τη δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Ασφαλιστική απέσπασε, για δεύτερη φορά, τη Χρυσή Διάκριση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης βιωσιμότητας EcoVadis, για τις κορυφαίες επιδόσεις της στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Η βράβευση επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Εθνικής Ασφαλιστικής να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με τον σεβασμό προς την κοινωνία και το περιβάλλον, εφαρμόζοντας υπεύθυνες και διαφανείς πρακτικές σε κάθε δραστηριότητά της.

Η αξιολόγηση συμπεριέλαβε στοιχεία από τα έτη 2024 και 2025, με την εταιρεία να κατατάσσεται στο Top 5% όλων των επιχειρήσεων που αξιολογούνται διεθνώς από τον EcoVadis, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης.

Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο οργανισμός αναθεώρησε το 2024 τα πρότυπα και τη μεθοδολογία αξιολόγησης, θέτοντας νέα, υψηλότερα κριτήρια για όλες τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Michel Montbertrand, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή μάς υπενθυμίζει ότι η πραγματική δύναμη μιας εταιρείας δεν αποτυπώνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στον θετικό αντίκτυπο που αφήνει στην κοινωνία και το περιβάλλον. Για εμάς, αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Εθνική Ασφαλιστική χαράσσει με συνέπεια τον δρόμο προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει υπευθυνότητα και καινοτομία. Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται ραγδαία, η βιωσιμότητα είναι το διαβατήριο για το μέλλον – και εμείς θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το ταξίδι».

Η αξιολόγηση του οργανισμού EcoVadis καλύπτει περισσότερες από 130.000 επιχειρήσεις σε 200 κλάδους και 175 χώρες, εξετάζοντας 21 κριτήρια σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εταιρική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.

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