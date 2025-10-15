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Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ στρέφει την προσοχή του στην Ουκρανία
Ειδήσεις
13:52 - 15 Οκτ 2025

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ στρέφει την προσοχή του στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει «αισιόδοξος» ότι μπορεί να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία, μετά την επιτυχή ανταλλαγή ομήρων στη Μέση Ανατολή.

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Παρασκευή (17/10), στο πλαίσιο μιας εβδομαδιαίας, συντονισμένης προσπάθειας των Ουκρανών να στρέψουν την προσοχή της αμερικανικής κυβέρνησης από τη Μέση Ανατολή προς τη Ρωσία, όπως αναφέρει το Politico.

Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν το αίτημα του Κιέβου για πυραύλους Tomahawk και άλλους επιπλέον οπλισμούς και συστήματα αεράμυνας, την ανθεκτικότητα στον τομέα της ενέργειας και την αύξηση της συνεργασίας στην παραγωγή drones, όπως δήλωσε η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της.

Επιπλέον, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα έχουν διμερείς συνομιλίες πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο.

«Πλήθος ουκρανικών αντιπροσωπειών εργάζονται για να μεγιστοποιήσουν την επίδραση της συνάντησης των ηγετών αυτή την Παρασκευή», δήλωσε η Όλγα Στεφανισίνα, νέα πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ. «Αυτό είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο δέσμευσης: στρατιωτικές ομάδες εργάζονται εδώ και δύο εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός συνεργάζεται με χρηματοοικονομικούς εταίρους για να συντονίσουν τις προσπάθειες· οι οικονομικές και ενεργειακές αντιπροσωπείες επικεντρώνονται στην άμβλυνση των επιπτώσεων των ρωσικών επιθέσεων στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές μέσω κινητοποίησης της αμερικανικής συμμετοχής στην προμήθεια αερίου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα σε Ουκρανούς δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ τον συμβούλεψε να συναντηθεί με ενεργειακές εταιρείες κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον. Ο Ουκρανός ηγέτης σκοπεύει επίσης να συζητήσει με στρατιωτικές εταιρείες και μέλη του Κογκρέσου. Κύριο μέλημα για τον Ζελένσκι θα είναι η προστασία των ουκρανικών υποδομών από τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους, αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένα ποιον θα συναντήσει.

Ο Τραμπ έχει συχνά αναφερθεί στη δυσκολία επίλυσης του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει τώρα που η κυβέρνηση αισιοδοξεί μετά την επιτυχία της στη Μέση Ανατολή.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ελευθέρωσε τους ομήρους και τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς», δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι φαίνεται να επιδιώκει την αξιοποίηση της δυναμικής της κυβέρνησής του, λέγοντας την Τρίτη σε ομιλία του ότι υπάρχει «ισχυρή δυναμική για ειρήνη στον κόσμο τώρα».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι λόγω της στρατιωτικής και οικονομικής της κατάστασης.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο πόλεμος δεν πηγαίνει καλά για τη Ρωσία, της οποίας η οικονομία καταστρέφεται, ενώ συνεχίζει να χάνει χιλιάδες ζωές χωρίς ουσιαστικά να προσαρτήσει εδάφη. Αν ήταν έξυπνοι, θα επιδίωκαν επειγόντως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, που έχει προκαλέσει σημαντική ζημία στη φήμη της Ρωσίας, να σταματήσουν τους φόνους και να επαναφέρουν τη χώρα τους στο σωστό δρόμο. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει γενναιόδωρες ειρηνευτικές προτάσεις που θα ωφελούσαν τη Ρωσία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο Πρόεδρος παραμένει αισιόδοξος ότι θα μπορέσει να πείσει και τις δύο πλευρές να σταματήσουν τους αλόγιστους φόνους».

Φυσικά, ο Τραμπ έχει προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις και στο παρελθόν — πιο πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν, κάτι που τελικά δεν έγινε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος και κύριος διαπραγματευτής του Τραμπ στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, δήλωσε σε ξένους ομολόγους ότι οι τρεις βασικές προτεραιότητες του προέδρου όσον αφορά την εξωτερική πολιτική για τη δεύτερη θητεία του είναι η λήξη της σύγκρουσης στη Γάζα, ο τερματισμός του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας και μία νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

Τι αναμένεται να ζητήσει ο Ζελένσκι στη συνάντησή του με τον Τραμπ

Η Στεφανισίνα δήλωσε ότι η προσπάθεια του Κιέβου να συνεργαστεί με το Λευκό Οίκο, τους νομοθέτες και τις επιχειρήσεις στην Ουάσινγκτον έχει στόχο να «αποκαλύψει τη δυνατότητα μιας παγκόσμιας πολιτικής ώθησης για τον τερματισμό του πολέμου».

Οι ομάδες ουκρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και του αρχηγού προσωπικού του Ζελένσκι Αντρίντ Υερμάκ, που έφτασαν στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα (15/10), έχουν προετοιμαστεί για συζητήσεις που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αεράμυνας, των μακρινών δυνατοτήτων, της ανθεκτικότητας του ενεργειακού τομέα και σε έκκληση για επιπλέον κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η πρέσβης προανήγγειλε επίσης ανακοίνωση για επιπλέον παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), που καθιερώθηκε νωρίτερα φέτος από το NATO για να μεσολαβεί και να χρηματοδοτεί την παράδοση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία. Επιπλέον, τόνισε την πρόθεση επέκτασης των οικονομικών δεσμών πέρα από τη συμφωνία για ορυκτά που υπογράφηκε νωρίτερα φέτος, μέσω μιας συμφωνίας τεχνολογικής συνεργασίας που θα δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση στις ουκρανικές τεχνολογίες drones.

«Αυτή η συνεργασία δεν αποτελεί μόνο στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ουκρανία, αλλά και πραγματική συνεισφορά στην ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων παγκοσμίως», δήλωσε.

Διπλωματική ώθηση για τον Τραμπ η επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Η επιτυχία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του στη διπλωματία, αλλά μέχρι στιγμής η Ρωσία παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αδιάφορη στις προσπάθειές του για ειρήνευση.

Ο Τραμπ, συνεργαζόμενος στενά με Άραβες εταίρους, κατάφερε να πιέσει τον αποδυναμωμένο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αφού η Χαμάς συμφώνησε εν μέρει. Ωστόσο, έχει πολύ λιγότερη επιρροή στον Πούτιν, που είναι λιγότερο εξαρτώμενος από τις ΗΠΑ και πιο ανθεκτικός σε πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι ηγέτες.

Ο Τραμπ έχει δημόσια αναγνωρίσει το ενδιαφέρον του Ζελένσκι για πυραύλους Tomahawk, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να τους παρέχει στην Ουκρανία ως αντίδραση στην συνεχιζόμενη άρνηση του Πούτιν να εμπλακεί σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Όμως έχει επίσης αναφέρει τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας διευρυμένης σύγκρουσης, εάν η Ρωσία, η οποία ανησυχεί για την ικανότητα των μακρινών Tomahawk να πλήξουν τη Μόσχα, θεωρήσει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί περισσότερα αμερικανικά όπλα ως ένδειξη μεγαλύτερης συμμετοχής των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Ερωτώμενος την Τρίτη για την επικείμενη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε την απορία του για την αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο.

«Ο Βλαντιμίρ κι εγώ είχαμε μια καλή σχέση, πιθανότατα εξακολουθούμε να έχουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν ξέρω γιατί συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο . Πρέπει πραγματικά να τον τελειώσει .Απλώς δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 14:11
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