Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία: Περισσότερα από 300 drones και 37 πύραυλοι χτύπησαν ενεργειακές υποδομές

Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες από 300 επιθέσεις με drones και 37 πυραύλους κατά υποδομών σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων την Πέμπτη (16/10), σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχοι στις κεντρικές περιοχές Βίνιτσα και Πολτάβα, καθώς και στις βορειοανατολικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο δέχθηκαν επιθέσεις, ανέφερε. «Αυτό το φθινόπωρο, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν κάθε μέρα για να χτυπήσουν τις ενεργειακές μας υποδομές», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα «X».

Last night brought strikes against our people, our energy sector, and our civilian infrastructure. Russia launched more than 300 attack drones and 37 missiles, a significant number of them ballistic, against Ukraine. Infrastructure in the Vinnytsia, Sumy, and Poltava regions came… pic.twitter.com/bH3TipG4d2 October 16, 2025

Η Ρωσία συνεχίζει για τέταρτη χρονιά να στοχεύει τις ενεργειακές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, με αρχικό στόχο την ηλεκτρική ενέργεια και φέτος να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στις υποδομές φυσικού αερίου.

Ο Sergii Koretskyi, διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας ενέργειας Naftogaz, ανέφερε ότι μόνο αυτόν το μήνα έχουν σημειωθεί έξι σημαντικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, προκαλώντας ζημιές και διακοπή λειτουργίας ορισμένων από αυτές. «Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον όγκο της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου, τον οποίο είμαστε αναγκασμένοι να καλύψουμε με εισαγωγές», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με διεθνείς συμμάχους για να εξασφαλίσει κεφάλαια και να εισαγάγει περισσότερες ποσότητες φυσικού αερίου για τους κρύους μήνες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Η πολεμική αεροπορία της χώρας ανέφερε ότι καταγράφηκαν 14 άμεσες επιθέσεις με πυραύλους και 37 με drones σε 14 τοποθεσίες, ενώ καταρρίφθηκαν 283 drones και πέντε πύραυλοι. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος, με την Ουκρανία να περιορίζει την παροχή ρεύματος στους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Παράλληλα, το Κίεβο ενέτεινε τις δικές του επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε παραμεθόριες περιοχές και πέραν αυτών. Ο Ζελένσκι, ο οποίος πρόκειται να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή (17/10) κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ, έκανε νέα έκκληση για περισσότερες δυνατότητες μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία: «Ο Πούτιν έχει κλείσει τα αυτιά του σε όλα όσα λέει ο κόσμος, οπότε η μόνη γλώσσα που μπορεί ακόμα να τον πείσει είναι η γλώσσα της πίεσης. Αυτό ακριβώς θα συζητήσω σήμερα και αύριο στην Ουάσιγκτον».