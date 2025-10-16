Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Τρεις πυλώνες με τον άνθρωπο, την οικονομία και την ασφάλεια στο επίκεντρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, μια νέα στρατηγική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τους εταίρους της στη Νότια Μεσόγειο. Το σχέδιο στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες – τον άνθρωπο, την οικονομία και την ασφάλεια.

Όπως υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, η Μεσόγειος «έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία» και βρίσκεται «στην κόψη του ξυραφιού», προσθέτοντας ότι είναι ώρα «να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με τη νότια γειτονιά».

Ο πρώτος πυλώνας, που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, προβλέπει τη δημιουργία ενός Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο θα συνδέει φοιτητές από όλη την περιοχή, καθώς και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφερε η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράφκα Σούιτσα. Περιλαμβάνει, επίσης, πρωτοβουλίες για την κοινωνία των πολιτών, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία, με ενίσχυση της κινητικότητας μέσω του Erasmus.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την οικονομία και επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, την ψηφιακή και μεταφορική συνδεσιμότητα, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μεσογειακή Πρωτοβουλία Ανανεώσιμης Ενέργειας, που αναμένεται να αποτελέσει εμβληματικό έργο του σχεδίου.

Ο τρίτος πυλώνας καλύπτει την ασφάλεια και τη μετανάστευση, με στόχο μια ολιστική και συντονισμένη προσέγγιση στη διαχείριση των συνόρων και των μεταναστευτικών ροών. Προβλέπονται, επίσης, επιχειρησιακές συνεργασίες για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Όπως τονίστηκε στην παρουσίαση, «θα προωθηθεί μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης της μετανάστευσης, καθώς και μια κοινή προσέγγιση για ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και της ασφάλειας, που θα περιλαμβάνει επιχειρησιακές συνεργασίες για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών».

Παράλληλα, το Σύμφωνο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πολιτική προστασία, όπως τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κόμβου Πυροσβεστών στην Κύπρο και ενός Κέντρου Έγκαιρης Προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές.

Βασικός στόχος του Συμφώνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και περιοχής του Κόλπου, με προοπτική συνεργασιών και με την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η πρόταση της Κομισιόν θα εξειδικευτεί σε ένα Σχέδιο Δράσης, που θα συμφωνηθεί με τους δέκα νότιους εταίρους της ΕΕ.