Αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι πίνακες για 91 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2025 (υπ’ αριθ. πρωτ. 608944/11-07-2025), η οποία προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης σε βρέφη και νήπια.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ανασυνταγμένοι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 851/2025 απόφαση του ΑΣΕΠ, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής.
Μπορείτε να δείτε τον πίνακα επιλεγέντων κατά προτεραιότητα εδώ, τον πίνακα τοποθέτησης εδώ και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων εδώ.