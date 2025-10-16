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Αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι πίνακες για 91 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
15:10 - 16 Οκτ 2025

Αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι πίνακες για 91 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη 91 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026.

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2025 (υπ’ αριθ. πρωτ. 608944/11-07-2025), η οποία προβλέπει την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και εκπαίδευσης σε βρέφη και νήπια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ανασυνταγμένοι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 851/2025 απόφαση του ΑΣΕΠ, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας επιλογής.

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα επιλεγέντων κατά προτεραιότητα εδώ, τον πίνακα τοποθέτησης εδώ και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων εδώ.

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