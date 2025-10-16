Η Τουρκία δηλώνει ετοιμότητα για στρατιωτική αποστολή στη Γάζα

Κατά τη διάρκεια της τακτικής εβδομαδιαίας ενημέρωσης των στρατιωτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, πηγές του υπουργείου επισήμαναν τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής έχουν καταστεί προτεραιότητα.
»Όπως γνωρίζετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε είδους καθήκοντα που θα τους ανατεθούν για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Οι εργασίες σχετικά με την αποστολή διεξάγονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας» είπε χαρακτηριστικά.