ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Τουρκία δηλώνει ετοιμότητα για στρατιωτική αποστολή στη Γάζα
Ειδήσεις
15:52 - 16 Οκτ 2025

Η Τουρκία δηλώνει ετοιμότητα για στρατιωτική αποστολή στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής Τούρκων στρατιωτών στη διεθνή ειρηνευτική δύναμη που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν σήμερα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν αποστολή στην περιοχή. Όπως διευκρινίστηκε, οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και συντονισμό με τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής εβδομαδιαίας ενημέρωσης των στρατιωτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, πηγές του υπουργείου επισήμαναν τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής έχουν καταστεί προτεραιότητα.

»Όπως γνωρίζετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε είδους καθήκοντα που θα τους ανατεθούν για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Οι εργασίες σχετικά με την αποστολή διεξάγονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας» είπε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού για τη δημόσια διοίκηση ο Πιτσιλής
Οικονομία

Στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού για τη δημόσια διοίκηση ο Πιτσιλής

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα χάνει το διεθνές της κύρος - Ομιλία για εσωκομματικούς αντιπάλους μόνο
Πολιτική

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Η Ελλάδα χάνει το διεθνές της κύρος - Ομιλία για εσωκομματικούς αντιπάλους μόνο

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ/ΚΥΔ: Βάζουμε τάξη σε χρόνιες στρεβλώσεις με πράξεις
Πολιτική

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ/ΚΥΔ: Βάζουμε τάξη σε χρόνιες στρεβλώσεις με πράξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ