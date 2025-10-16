Η Τουρκία δηλώνει ετοιμότητα για στρατιωτική αποστολή στη Γάζα

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής Τούρκων στρατιωτών στη διεθνή ειρηνευτική δύναμη που προγραμματίζεται να αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν σήμερα ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν αποστολή στην περιοχή. Όπως διευκρινίστηκε, οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και συντονισμό με τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής εβδομαδιαίας ενημέρωσης των στρατιωτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, αρχιπλοίαρχο Ζεκί Άκτουρκ, πηγές του υπουργείου επισήμαναν τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης υποδομής έχουν καταστεί προτεραιότητα.

»Όπως γνωρίζετε, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από προηγούμενες ειρηνευτικές αποστολές, είναι έτοιμες να αναλάβουν κάθε είδους καθήκοντα που θα τους ανατεθούν για την εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Οι εργασίες σχετικά με την αποστολή διεξάγονται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς του κράτους μας» είπε χαρακτηριστικά.