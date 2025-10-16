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Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Το εμπόριο πρέπει να μείνει κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης
Ειδήσεις
16:09 - 16 Οκτ 2025

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Το εμπόριο πρέπει να μείνει κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κάλεσε τα κράτη μέλη την Πέμπτη (16/10) να διατηρήσουν το εμπόριο ως βασικό μοχλό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, παρά τα νέα υψηλά δασμολογικά μέτρα που έχει θεσπίσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ισορροπία και χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις.

Αναφέρθηκε ειδικότερα σε χώρες με μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα, όπως η Κίνα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να ενισχύσουν την εγχώρια κατανάλωση αντί να στηρίζονται υπέρμετρα στις εξαγωγές. Αντίθετα, για χώρες με δημοσιονομικά ελλείμματα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, επεσήμανε την ανάγκη μείωσης των ελλειμμάτων και ενίσχυσης των ιδιωτικών αποταμιεύσεων.

Η Γκεοργκίεβα επισήμανε, επίσης, την αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι, βγαίνουν στους δρόμους για να απαιτήσουν καλύτερες ευκαιρίες». Όπως τόνισε, η προστασία από τη χρηματοπιστωτική αστάθεια παραμένει η κύρια προτεραιότητα του ΔΝΤ.

Τέλος, κάλεσε τα κράτη μέλη να περιορίσουν το δημόσιο χρέος, να ενισχύσουν τις εγχώριες πηγές εσόδων και να συμβάλουν στην αναπλήρωση του ταμείου αρωγής του ΔΝΤ για τις πιο φτωχές χώρες, διαβεβαιώνοντας ότι ο Οργανισμός θα παραμείνει «συνετός διαχειριστής» των πόρων του.

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