Χρυσοχοΐδης: Καμία πολιτική σκοπιμότητα - Η προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερή υπόθεση

Σαφές μήνυμα ενότητας και σεβασμού απέναντι στα εθνικά σύμβολα έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα 16/10 στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100.3, σχετικά με την απόφαση να περάσει η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «ιερό και κοινό ζήτημα» το θέμα του Μνημείου και επέκρινε όσους επιχειρούν να το μετατρέψουν σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. «Κάποιοι επιχειρούν να διαμορφώσουν μία πολιτική κόντρα για κάτι που είναι ιερό και κοινό», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι «σωστή και μετρημένη», καθώς «αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο».

Αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ο υπουργός επεσήμανε πως στο σημείο έχει διαμορφωθεί ένας χώρος μνήμης, όπου «χιλιάδες πολίτες πηγαίνουν για να πενθήσουν την απώλεια τόσων ανθρώπων».

«Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση του χώρου από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο «θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης του Μνημείου».

Το ελληνικό «FBI» και οι επιτυχίες του

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπεραμύνθηκε επίσης της λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, του λεγόμενου ελληνικού «FBI», τονίζοντας ότι στον ένα χρόνο λειτουργίας της – που συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες, έχει ήδη συλλάβει 1.500 άτομα, εκ των οποίων 500 έχουν προφυλακιστεί και οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι υπό όρους. «Η υπηρεσία αυτή έχει αποδείξει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και μεθοδικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρέμβαση για την παραβατικότητα στους οικισμούς Ρομά

Αναφερόμενος στα ζητήματα παραβατικότητας, ο υπουργός αναγνώρισε πως «εδώ και χρόνια υπήρξαν τεράστια κενά πολιτικής» σχετικά με τους οικισμούς Ρομά.

«Αφήσαμε κάποιους ανθρώπους χωρίς ουσιαστική στήριξη και αναπτύχθηκε ένα πολύ βαρύ κύμα εγκληματικότητας που ξεπερνά το 70%», δήλωσε.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες στην Περιφέρεια και είκοσι ημέρες στην Αττική, θα εγκατασταθούν στους οικισμούς ένοπλοι, συντεταγμένοι και εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι θα πραγματοποιούν περιπολίες, θα συνομιλούν με τους κατοίκους και θα συντάσσουν δικογραφίες όπου διαπιστώνονται αδικήματα.

Παράλληλα, θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα συνεργάζονται με τους αστυνομικούς ως σύνδεσμοι με τις κοινότητες των Ρομά, ώστε «πολλά προβλήματα να λύνονται ειρηνικά και χωρίς συγκρούσεις».

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και ενίσχυση της Τροχαίας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε, επίσης, την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και την ενίσχυση των δυνάμεων της Τροχαίας. Όπως ανέφερε, μετά τις 26 Οκτωβρίου, αναμένεται να εγκατασταθούν στην Αθήνα περίπου 180-200 νέοι τροχονόμοι, οι οποίοι θα στελεχώσουν κρίσιμες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Επιπλέον, η νυχτερινή υπηρεσία ελέγχου και μπλόκων στους δρόμους θα ενισχυθεί με 130 νέα στελέχη, εκ των οποίων 100 είναι γυναίκες αστυνομικοί, που θα έχουν καθήκον τη βεβαίωση παραβάσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επανέλαβε ότι η απόφαση για την ανάθεση της προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας «δεν έχει καμία πολιτική σκοπιμότητα», αλλά αποτελεί «πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορία και το εθνικό σύμβολο της θυσίας».

«Το Μνημείο αυτό ανήκει σε όλους τους Έλληνες και οφείλουμε να το προστατεύουμε με ευθύνη και ενότητα», κατέληξε ο υπουργός.