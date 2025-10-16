Τζιτζικώστας από Νέα Υόρκη: Η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ θεμέλιο για τον παγκόσμιο τουρισμό

Την εναρκτήρια ομιλία στη «Διατλαντική Σύνοδο Skift», στη Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Διατλαντική Σύνοδος (Transatlantic Summit) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ τουρισμού, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών και συγκέντρωσε 150 υψηλόβαθμα στελέχη του τουριστικού τομέα από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάλυση των νέων τάσεων στα διατλαντικά ταξίδια και η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στη σύνοδο συμμετείχαν κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες, τουριστικοί πράκτορες, διοικήσεις προορισμών και τεχνολογικές εταιρείες του τουρισμού. Όπως αναδείχθηκε, ο διατλαντικός διάδρομος παραμένει ο σημαντικότερος παγκοσμίως, επηρεαζόμενος από τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των ταξιδιωτών, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ψηφιακή καινοτομία.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των συνεργασιών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στις μετακινήσεις και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού μοντέλου ταξιδιών.

Στην ομιλία του, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε τη σημασία των διατλαντικών τουριστικών ροών, αναφέρθηκε στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, στις προκλήσεις των μεταφορών και στις ευκαιρίες που προσφέρει η καινοτομία και η βιωσιμότητα. Επισήμανε, επίσης, ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον του παγκόσμιου τουρισμού.

«Ο υπερατλαντικός διάδρομος είναι η πιο πολυσύχναστη διαδρομή στον κόσμο», δήλωσε. «Συνδέει τους ανθρώπους μας, χτίζει γέφυρες και δίνει στις οικονομίες μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μια ζωτική οικονομική ώθηση. Πέρυσι, σχεδόν 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, ενώ οι Αμερικανοί πέρασαν πάνω από 34 εκατομμύρια νύχτες στην Ευρώπη».

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι έχουμε μια αμφίδρομη σχέση, βαθιά εμπλουτισμένη, αμοιβαία επωφελή και εξαιρετικά πολύτιμη», πρόσθεσε ο Επίτροπος, επισημαίνοντας ότι «όλα τα ταξίδια, είτε επαγγελματικά είτε αναψυχής, δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισόδημα και ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέδειξε τη σημασία της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών προορισμών, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά μεγάλων αποστάσεων για την Ευρώπη.

«Οι Αμερικανοί επισκέπτες μένουν περισσότερο και δαπανούν περισσότερα από το μέσο ταξιδιώτη. Γι’ αυτό, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, υλοποιούμε καμπάνιες σε όλες τις ΗΠΑ, προβάλλοντας όχι μόνο τους πιο γνωστούς προορισμούς, αλλά και λιγότερο αναδειγμένες περιοχές, ώστε να διαχέονται τα οφέλη σε όλη την Ευρώπη και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Παρουσίασε, ακόμη, τα βασικά σημεία της πρώτης ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τουρισμό, που αναμένεται να παρουσιαστεί το 2026, με τρεις κύριους άξονες:

Τη μετάβαση των προορισμών σε βιώσιμα και ανθεκτικά μοντέλα,

Την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας,

Και την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, «τον στενότερο και πολυτιμότερο σύμμαχό μας».

«Ο τουρισμός είναι κάτι περισσότερο από μια βιομηχανία. Είναι μια «ήπια δύναμη», που δημιουργεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δισεκατομμύρια έσοδα και δεσμούς μεταξύ κοινοτήτων πέρα από τα σύνορα», υπογράμμισε, καταλήγοντας πως «με θεμελιωμένες συνεργασίες και κοινό όραμα, δεν υπάρχει εμπόδιο που να μην μπορούμε να ξεπεράσουμε».

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο Επίτροπος είχε επαφές με ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς τουριστικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στην αμερικανική αγορά, καθώς και τη συλλογή δεδομένων που θα ενσωματωθούν στη νέα στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τζιτζικώστας είχε διμερείς συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον πρέσβη της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, Σταύρο Λαμπρινίδη, τη γενική πρόξενο, Ιφιγένεια Καναρά, την πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ευτυχία Πυλαρινού–Πάιπερ, καθώς και με κορυφαία στελέχη του αμερικανικού τουριστικού τομέα.