Επίτροπος Ενέργειας για διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Δεν έχει γίνει, ακόμη, συνάντηση - Έργο υψίστης σημασίας

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την Κλιματική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ερωτήθηκε για την πρόοδο του έργου διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, που αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση στην περιοχή.

Η ερώτηση αναφερόταν στην επικείμενη τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 16/10, καθώς και σε πιθανά προβλήματα στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο Επίτροπος απάντησε λακωνικά αλλά σαφώς: «Η συνάντηση δεν έχει γίνει, το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ και παραμένει έτσι. Εργάζομαι προσωπικά και είμαι αφοσιωμένος σε αυτό, όπως και η Πρόεδρος. Θα σας κρατάμε ενήμερους».

Με τις δηλώσεις του, ο Νταν Γιόργκενσεν επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη διασφάλιση ενέργειας στην περιοχή και να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου και σκοπεύει να παρέχει στήριξη για την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζοντας ότι η διασύνδεση θα είναι ασφαλής, βιώσιμη και σύμφωνη με τις ενεργειακές προτεραιότητες της ΕΕ.