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Ανδρουλάκης: Η Τουρκία δεν έχει θέση στο SAFE – Δεν είναι και δεν θα γίνει μέλος της ΕΕ
Πολιτική
17:55 - 16 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Η Τουρκία δεν έχει θέση στο SAFE – Δεν είναι και δεν θα γίνει μέλος της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Νέα έντονη κριτική κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή σήμερα, Πέμπτη (16/10), με φόντο την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.  

«Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί την ιστορία, όπως τον βολεύει, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια τάξη», είπε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε: «Μας είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, αλλά ξεχνά ότι πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο ιδρυτής του κόμματός σας που ούτε αυτός είχε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.»

«Μας είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήρε την πρωτοβουλία να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό περιποιεί τιμή για το κόμμα σας, αλλά δεν μας λέτε ποιο κόμμα έσπρωξε την Ελλάδα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρεοκοπία του κ. Καραμανλή – του νεότερου – το 2009», σχολίασε ακόμη.

Απευθυνόμενος, δε, στον πρωθυπουργό είπε πως «εάν οι βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου τότε είχαν ψηφίσει όπως εσείς, ο ίδιος προσωπικά, κατά την πρώτη δανειακή σύμβαση, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Οπότε καλό θα ήταν πριν πιάσετε το νήμα της ιστορίας προ 50 ετών, να κάνετε και τη δική σας αυτοκριτική για τα γεγονότα και την εξέλιξη της προτελευταίας δεκαετίας».

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Όσον αφορά στην πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε εάν ο πρωθυπουργός παρείχε κάποιο χρονοδιάγραμμα, ενώ σημείωσε πως ούτε στην πρωτολογία, ούτε και στη δευτερολογία του είπε «μία κουβέντα» για τα φλέγοντα αυτά ζητήματα.

«Για το καλώδιο Κύπρου-Ισραήλ-Κρήτης μας δώσατε κάποιο χρονοδιάγραμμα; Δηλαδή, είχατε δευτερομιλία μισής ώρας, είπατε διάφορα του χθες και του προχθές, ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τον σεβασμό τους από τρίτα κράτη, δεν έπρεπε να πείτε μια κουβέντα; Μία. Στην τριτομιλία σας να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της επένδυσης», επέμεινε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατηγορηματικό «όχι» σε συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Κατηγορηματικός ήταν και στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζοντας ότι «προφανέστατα έχουμε βέτο στο SAFE».

«Δεν καταλαβαίνω. Λέτε ξανά και ξανά ότι εμείς λέμε ότι ‘’δεν έχουμε βέτο’’. Μας μπερδεύετε με τον κ. Δένδια. Αυτό το είχε πει ο κ. Δένδιας. Προφανέστατα έχουμε βέτο στο SAFE αλλά δεν έχουμε στο ReArm. Το είπα και προηγουμένως. Που στο ReArm κανονικά χωρίς κανένα βέτο μπορούν να συμμετέχουν εταιρίες», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Στην αρχή μας είπατε ότι προϋπόθεση είναι το casus belli. Σας είπαμε σημαντικό, αλλά συμβολικό. Διότι όσο εύκολα άρεται, άλλο τόσο εύκολα επανέρχεται. Βάλατε και κάτι άλλο όμως. Είπατε ότι ”συζητάμε και τα θέματα των γκρίζων ζωνών” για να επιτρέψουμε ως προϋπόθεση τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Τι είναι αυτό; Καινούργιο; Τι συζητάτε δηλαδή; Τι είδους προϋπόθεση είναι αυτή η συζήτηση περί γκρίζων ζωνών; Εμείς γνωρίζουμε ότι το μόνο θέμα που συζητάμε, είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Τι κανούργιο είναι αυτό περί γκρίζων ζωνών; Να μας δώσετε λίγα παραπάνω στοιχεία να το καταλάβουμε. Γιατί δική μας θέση είναι στο SAFE η Τουρκία δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο, καμία συμμετοχή», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γιατί καμία συμμετοχή; Γιατί πάρα πολύ απλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η χώρα μας έχει μια επώδυνη εμπειρία με την Τουρκία ως μέλους του ΝΑΤΟ έναντι των συμφερόντων της πατρίδας μας διαχρονικά», πρόσθεσε.

«Εμείς λοιπόν λέμε καμία εμπλοκή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Ούτε μέλος της Ένωσης είναι, ούτε θα γίνει και δεν μπορεί να φαντάζεται κανένας Έλληνας ότι μπορεί να γίνει μέλος της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, μια χώρα που κατέχει το 40% παράνομα ενός κράτους-μέλους και απειλεί ένα άλλο κράτος-μέλος με casus belli», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν καταδικάζετε ούτε τους βουλευτές σας που είπαν ότι δεν σέβονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο»

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Επιτίθεστε στην αντιπολίτευση για το θέμα της Παλαιστίνης. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε άλλες αντιλήψεις. Άλλοι δεν βλέπουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Άλλοι την καταδικάζουν ως τρομοκρατική οργάνωση αλλά στέκονται σταθερά στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Κι εσείς φίλα προσκείμενος στον κ. Νετανιάχου, δεν καταδικάζετε ούτε τους βουλευτές σας που είπαν ότι δεν σέβονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αν αυτό το έλεγε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τι θα λέγατε σήμερα κύριε Μητσοτάκη;», είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.

Και πρόσθεσε: «Τον καταδικάζετε τον συγκεκριμένο υπουργό σας για τις ακρότητες που είπε σε αυτό το θέμα; Ή τον συγκαλύπτετε όπως και σε όλα τα υπόλοιπα;».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 18:15
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