Χρηματιστήριο: Απώλειες 4,6% στην εβδομάδα - Έβγαλε αντίδραση η Metlen, «βούτηξαν» οι τράπεζες

Η 4η ημέρα πτώσης στο ΧΑ έχει δημιουργήσει ένα ξεκάθαρα καθοδικό κανάλι σβήνοντας όλα τα κέρδη του μήνα (-1%) με τον ΓΔ να πέφτει ενδοσυνεδριακά και κάτω από τα επίπεδα των 2000 μονάδων πριν κλείσει τελικά στις 2013 -1,57%.

Ο ΓΔ βρίσκεται πλέον περίπου 110 μονάδες χαμηλότερα από τα επίπεδα της 13ης Οκτωβρίου, με τον τζίρο σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα στα 320 εκατ. ευρώ.

Η εβδομαδιαία πτώση κινδυνεύει να πάρει συστημικές διαστάσεις (ΓΔ -4,6%) τουλάχιστον στο βαθμό που αρκετές μετοχές κινούνται σε bear market επίπεδα (δηλαδή με πτώση μεγαλύτερη του -20% από τα πρόσφατα υψηλά τους).

Η Metlen που ως γνωστόν βρίσκεται στο στόχαστρο funds που shortάρουν την μετοχή εδώ και 15-20 ημέρες έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια αντιστροφής τάσης με την διακύμανση στο +-7% (χαμηλό / υψηλό από το -2,5% έως το +4,5%) ενδοσυνεδριακά και να δίνει το σήμα και σε άλλες μετοχές να ακολουθήσουν όπως η ΔΕΗ +0,9% (με χαμηλό στο -1%) αλλά και η Cener +1,3% (από -2,4%).

Ο έως τώρα κραταιός κλάδος των τραπεζών (ΔΤΡ +82% από 1.1.25) έσπασε τις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις του με αποτέλεσμα να υποχωρεί σήμερα κατά -2,4%, με σημαντικές απώλειες σε ΕΤΕ -2,6%, ΕΥΡΩΒ -3,6% και ΑΛΦΑ -2,1%.

Μόλις 6 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος με τον ΟΤΕ +0,1%, ΕΕΕ +0,7% και ΤΙΤΑΝ +0,3%, σημαντική υποχώρηση και σε Bochgr -2.7%, MΠΕΛΑ -2,3%, ΑΡΑΙΓ -2,3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,4%, ΛΑΜΔΑ -2,3% με την υποσημείωση της – θετικής – αλλαγής στάσης για την μετοχή από την Eurobank Equities με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 10,7 ευρώ.

Αρνητική η εξέλιξη για την αγορά και στην μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση με συντονισμό πωλήσεων σε πολλούς τίτλους όπως σε ΑΒΑΞ -3,4%, ΚΟΥΕΣ -2,9%, ΕΧΑΕ -2,4%, ΙΝΤΚΑ -2,1%, ΠΡΟΦ -1,7%.

Οι επενδυτές είναι προφανές ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε μετοχικό επίπεδο, έχουν χάσει την πίστη τους στις εκτιμήσεις αναλυτών αλλά και διοικήσεων των εισηγμένων όπου σχεδόν στο σύνολό τους προβλέπουν βελτίωση μεγεθών (ή στην χειρότερη επανάληψη των περυσινών) , προχωρώντας σε ένα παρατεταμένο risk off με σπασμένα τα φρένα των στηρίξεων.

Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπουμε την μεγάλη εικόνα όπως αυτή παρουσιάζεται και από τους εθνικούς λογαριασμούς (πλεόνασμα του προϋπολογισμού 3,1 δις και πρωτογενές 10,2 δις στο εννεάμηνο σύμφωνα με την ΤτΕ) αλλά και από αλλεπάλληλες θετικές εκθέσεις ξένων κυρίως οίκων για την ελληνική οικονομία (ΔΝΤ, Fitch, Goldman Sachs, Citi, HSBC, Jefferies κα) και την συγκριτική υπεροχή της στους τομείς ανάπτυξης του ΑΕΠ αλλά και της αποκλιμάκωσης δημοσίου χρέους.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης