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Ανάρτηση Μητσοτάκη για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης - 200 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης
Οικονομία
17:55 - 16 Οκτ 2025

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης - 200 εκατ. ευρώ για το επίδομα θέρμανσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε με ανάρτηση του τη μείωση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ως «μικρή νίκη κατά της ακρίβειας» και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση θα χορηγήσει επίδομα θέρμανσης 200 εκατ. ευρώ για να στηρίξει τους πολίτες με μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη των τιμών αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Λοιπόν έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμές, οι οποίες οριστικοποιήθηκαν σήμερα».

Στην συνέχεια, ο πρωθυπουργός δείχνοντας ένα χαρτί με τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου τόνισε: «Αυτή είναι η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια. Δείχνω μονο τη μπλε στήλη, στην Αττική το 2023 το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,37 ευρώ, πέρυσι ήταν στο 1,16 ευρώ, φέτος είναι στο 1,10 ευρώ. Ίσως το βρείτε και λίγο χαμηλότερο από αυτό. Στην περιφέρεια ήταν στο 1,40 ευρώ πριν από δύο χρόνια και τώρα έχει πάει στο 1,13 ευρώ. Άλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας και να θυμίσω βέβαια ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200.000.000 ευρώ επίδομα θέρμανσης για να στηρίξει τους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης».

{https://www.instagram.com/reel/DP3ysAMCGRv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWVqOHJhdjJ0MjV4MQ==}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 22:24
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