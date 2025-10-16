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ΔΕΗ: Επιτυχής τιμολόγηση €775 εκατ. Πράσινων Ομολογιών πρώτης τάξης με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:28 - 16 Οκτ 2025

ΔΕΗ: Επιτυχής τιμολόγηση €775 εκατ. Πράσινων Ομολογιών πρώτης τάξης με επιτόκιο 4,25% και λήξη το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς πράσινης έκδοσης (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με λήξη το 2030 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,25%  και τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων και με λήξη το 2026 και (ii) την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs BankEurope SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και οι BofA Securities Europe SA, BNPPARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan StanleyEurope SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., CrediaBank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., AmbrosiaCapital Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ, AXIA Ventures GroupLimited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναιο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 5,5 εκατομμύρια πελάτες στις 30 Ιουνίου 2025. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε περίπου 3,2 εκατομμύρια πελάτες στις 30 Ιουνίου 2025. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €5,1 δισεκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2025.

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