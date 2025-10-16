Δημοσκόπηση MRB: «Βαλτωμένα» τα κόμματα - Το 70% αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη

Με εξαίρεση κάποιες μικρές αλλαγές στα ποσοστά των κομμάτων της Αριστεράς (λογικά λόγω Αλέξη Τσίπρα), η δημοσκόπηση της MRB για το Open που παρουσιάστηκε την Πέμπτη είχε ελάχιστες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Σεπτέμβριο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, οι ερωτήσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη που σε ποσοστό άνω του 70% τίθεται υπό αμφισβήτηση. Αντίστοιχα, αρνητικά κρίνονται από την πλειοψηφία της επικαιρότητας οι επιλογές της κυβέρνησης σε θέματα της επικαιρότητας.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ με ποσοστό 21,5% έχει απώλειες μόλις 0,3% και στην εκτίμηση ψήφου κινείται επίσης οριακά κάτω από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών (28%). Ωστόσο, δεν απειλείται από κάποιο άλλο κόμμα, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι στάσιμο στο 10,6% και 13,8%., αντίστοιχα.

Ελληνική Λύση και ΚΚΕ διατηρούν τα ποσοστά τους, ενώ απώλειες έχουν Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25. Στην αντίπερα όχθη, η Νίκη βλέπει πτώση στα ποσοστά της, ενώ η Φωνή Λογικής έχει άνοδο.

Στη μάχη για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μόνο αντίπαλο τον Κανέναν, τον οποίο επιλέγει το 28%, ενώ τον Πρωθυπουργό το 22%.

Εμπιστοσύνη (;) στους θεσμούς

Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης βρίσκονται στις ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης στις μεγάλες υποθέσεις, αλλά και στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Το 72,3% των πολιτών δηλώνει για παράδειγμα πως δεν περιμένει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε θα επιστραφούν τα χρήματα.

Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το 71,5% δεν πιστεύει πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ το 72,2% πιστεύει πως σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, η δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα αποδοθεί.

Άγνωστος Στρατιώτης

Στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, οι πολίτες είναι διχασμένοι σχετικά με τη στάση της δικαιοσύνης, ωστόσο, η πλειοψηφία θεωρεί πως η κυβέρνηση έκανε λάθος χειρισμούς.

Αντίστοιχα, δεν προκύπτει από την έρευνα πως οι πολίτες συμφωνούν με την τροπολογία της κυβέρνησης για τον ΄Άγνωστο Στρατιώτη.

Το 56,6% θεωρεί αρνητική την πρόθεση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείου.

Επίσης, το 59% αξιολογεί θετικά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο σημείο.